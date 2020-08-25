«البيئة» مددت تراخيص الأماكن المخصصة للتدخين

أول النهار

أعلنت الهيئة العامة للبيئة تمديد الترخيص الخاص بالأماكن المخصصة للتدخين التي لديها ترخيص سار خلال فترة الاغلاق، مشيرة الى انه «نظراً للظروف العالمية والمحلية التي تمر بها البلاد جراء ازمة «كورونا» وتوجها من الهيئة لتعويض المتضررين عن فترة عدم الانتفاع من الترخيص الصادر لأصحاب النشاطات التجارية وبالأخص المطاعم والمقاهي المسموح بالتدخين فيها لظروف خارجة عن ارادتهم تفيد الهيئة بتمديد فترة ترخيص التدخين في الأماكن سالفة الذكر لأصحاب المطاعم والمقاهي المشمولين بالقرار اعلاه والحاصلين على ترخيص للتدخين خلال فترة الاغلاق من قبل السلطات المعنية، على ان تحدد فترة الضرر لاحقاً حال اصدار توجيهات السلطات المعنية بعودة النشاط بشكل كامل يسمح باستفادته الكاملة من الترخيص». وبينت انه «على المنتفع مراجعة الهيئة وتقديم الترخيص السابق للمراجعة واصدار التمديد بشكل رسمي حال استيفاء الشروط المذكورة».

