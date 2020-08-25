الرفاعي: مستشفى المهبولة وفر الخدمات الصحية لـ 30 ألف نسمة

أول النهار

كرم وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي الكادر الطبي والاداري الذي انهى مهامه في تشغيل المستشفى الميداني في منطقة المهبولة الذي اقيم ضمن جهود الحرس في تقديم الدعم والاسناد لجهات الدولة المختلفة في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وذكر الحرس الوطني في بيان صحافي ان الفريق الرفاعي نقل الى المكرمين اشادة وتقدير القيادة العليا بالحرس ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني لما قاموا به من جهود كبيرة لمدة اربعة اشهر قدموا خلالها الخدمات الصحية لنحو 30 ألفا من سكان منطقة المهبولة في عشر عيادات تخصصية.

ووجه الشكر الى الأطباء وهيئة التمريض والاداريين والعسكريين وزملائهم من وزارة الصحة الذين واصلوا الليل بالنهار متحدين المخاطر الصحية وقدموا الرعاية الطبية لأهالي منطقة المهبولة.

من جانبه اكد المعاون للعمليات والتدريب بالحرس الوطني اللواء الركن فالح شجاع وفق البيان ان الحرس نجح في تخفيف العبء عن وزارة الصحة في ذروة مواجهة وباء كورونا بالاسراع في انشاء المستشفى الميداني بمنطقة المهبولة المكتظة بالعمالة والتي خضعت فترة طويلة للعزل المناطقي الاحترازي.

