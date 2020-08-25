المنفوحي: 80 % نسبة التزام الأندية الصحية

أول النهار

أكد مدير عام البلدية احمد المنفوحي ان 80% من القائمين على الأندية الصحية ملتزمون بالاشتراطات فضلا عن اضافتهم اجراءات اخرى اثلجت صدورنا لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

واوضح خلال جولة ميدانية قام بها امس بمرافقة قيادات البلدية لتفقد المحال والنوادي الصحية بمنطقة شرق للتأكد من التزام اصحابها والعاملين فيها ومرتاديها بتعليمات السلطات الصحية ان الاجراءات التي تقوم البلدية في اطار العودة التدريجية للحياة الطبيعية خلال المرحلة الرابعة وبعض الأنشطة من المرحلة الخامسة تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بشأن انتهاء المرحلة الثالثة والبدء في المرحلة الرابعة وبعض الأنشطة من المرحله الخامسة اعتبارا من يوم الثلاثاء 18 اغسطس الحالي وحرصا منها على صحة وسلامة العاملين والجمهور وتجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وقال المنفوحي انه من بداية اقرارالبدء في المرحله الرابعة وبعض الأنشطة من المرحلة الخامسة قامت الأجهزة الرقابية بشكل يومي بداية بالارشاد والتنبيه وبدأت بمخالفة غير الملتزمين بالاشتراطات بالغلق واحالتها الى الادارة العامة للتحقيقات. وأضاف ان هناك فرقا رقابية من وزارة الصحة للتأكد من تطبيق الاشتراطات ورصد الأداء والقصور ورفع تقارير اسبوعية للجنة الخاصة بتطبيق الاشتراطات، مؤكدا على توصية سمو رئيس مجلس الوزراء ببذل الجهود لتجاوز كل المراحل تمهيدا للعودة للحياة الطبيعية.

وأشاد بالجهود التي تبذلها جميع الأجهزة الحكومية لتطبيق الاشتراطات، مؤكدا في هذا الخصوص مشاركة البلدية اصحاب الأنشطة للاستماع الى آراء اصحاب الشأن وأصحاب الأندية الصحية لرصد السلبيات في حال وجودها. ودعا المنفوحي المواطنين والمقيمين الى التفاؤل بحذر والى الالتزام بالاشتراطات الصحية.

سوق الجمعة

وعن سوق الجمعة لفت المنفوحي ان مثل هذه الاسواق الكبيرة تحتاج لخطة ومراقبة حثيثة حيث انها معرضة لسرعة انتشار الوباء اكثر من الانشطة الأخرى، والامر منطبق تماماً على المزادات، مبيناً ان اللجنة المشكلة تطبق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة وستسمح بمزاولة الانشطة التي تحددها السلطات الصحية. من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء فيصل الجمعة ان الفرق الرقابية في اللجنة قامت بـ26877 زيارة تم من خلالها 440 امر اغلاق وتسجيل 22219 انذارا، و3690 مخالفة على الانشطة غير الملتزمة من نهاية 30 يونيو وحتى 23 اغسطس، مشيراً الى ان الانشطة الجديدة التي تم السماح لها مثل الصالونات والمعاهد الصحية بطبيعتها تواجه صعوبة في تطبيق الاشتراطات مع ذلك تم التزام نسبة كبيرة منها الى جانب مضاعفة جهد الجهات الرقابية خلال المرحلة الرابعة التي لها دور ارشادي ومساند لاصحاب الانشطة، موضحاً ان نجاح التطبيق في المرحلة الرابعة بالأخص يبدأ من الناس قبل الانشطة. وفيما يخص الحسينيات ذكر الجمعة ان البلدية تتعاون مع وزارة الداخلية عبر لجنة مشتركة للاشراف والمراقبة على تقديم الخدمات لأصحاب الحسينيات، مبيناً ان العام الحالي استثنائي وتطلب جهدا مضاعفا من الفرق الرقابية. وقال الجمعة انه تم تحديد عدد معين للحضور وتطبيق جميع الاشتراطات مع الحرص على الحد توزيع المأكولات والمشروبات فضلاً عن الالتزام بالنظافة لذلك تم تزويد اصحاب الحسينيات بحاويات اضافية، مضيفاً ان اعداد الحسينيات اقل من العام الماضي نظراً لتوجه العديد منها للقراءة عبر «الاون لاين» وهذا الامر سهل كثيراً في آلية المراقبة وخدمة اصحاب الحسينيات ومرتاديها.

