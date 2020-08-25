«البلدي»: تخصيص موقع لـ«الجهراء التعليمية»

أول النهار

دعم اعضاء المجلس البلدي توزيع ارض المعسكرات في محافظة الجهراء على المواطنين، وقاموا باحالة الموضوع الى الجهاز التنفيذي بانتظار رد وزارة الدفاع. ومن جانب اخر زكى المجلس عبدالعزيز المعجل ليكون عضوا في مكتب المجلس بعد تنازل العضو احمد هديان وذلك خلال عقد الجلسة الاعتيادية برئاسة اسامة العتيبي. ووافق المجلس على طرح معاملات محافظة الجهراء، حيث طلب من البلدية مخاطبة هيئة الغذاء لتوضيح الصورة فيما يتعلق بالكتاب المقدم من محافظة الجهراء بشأن انشاء مسلخ آخر مواز للمسلخ الموجود حالياً لأهالي الجهراء، كما وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع لمسار الكابلات الأرضية لتغذية المحطات الرئيسية في منطقة امغرة الصناعية. ووافق المجلس على تخصيص موقع لمنطقة الجهراء التعليمية. وقال العضو احمد هديان ان محافظة الجهراء تعاني منذ سنوات من هذا الامر على الرغم من انها من اكبر المحافظات. وحول طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن توسعة موقع تربية الابقار وانتاج الحليب ضمن منطقتي برقان ورجم خشمان ومصلان - شرق كبد وذلك باضافة اربع حيازات.

قال العضو مشعل الحمضان يجب ارجاع الموضوع الى اللجنة لمعرفة الحاجة الملحة للطلبات المتزايدة.

وبدوره استغرب العضو عبدالله المحري من طلبات هيئة الزراعة حيث انها تقدم تحت مسميات اخرى، مطالبا بتوضيح الصورة في هذا الشأن. وقالت العضو مها البغلي لسنا بحاجة لتخصيص مزارع ابقار وألبان، مؤكدة ان المتوافر في الدولة يسد الحاجة، وأن زيادة مزارع الابقار وغيرها سيكون لها مضرة على البيئة متمنية ان يتصدى المجلس للطلبات المتكررة من قبل هيئة الزراعة. ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص موقع اقامة مكاتب مؤقتة وتشوين المواد ومصنع اسفلت وخلاط مركزي بشكل مؤقت بمنطقة المطلاع، لتنفيذ عقد تطوير طريق العبدلي السريع من مدينة المطلاع المستقبلية الى التقاطع المستقبلي مع الطريق الاقليمي الشمالي، ووافق على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بتوسعة موقع سوق النسيم المركزي في قطعة 1. كما تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للقوى العاملة ترخيص انشطة متنوعة في مركز الاتحاد الكويتي للمزارعين في منطقتي العبدلي والوفرة. وفي جانب اخر قدم رئيس لجنة الجهراء العضو حمود العنزي تقرير مفصلا عن الزيارة الميدانية التي قام بها لمركز البلدية لحجز السيارات في النعايم. واكد ان المركز يعاني من الاهمال بشكل كبير، مطالبا من البلدية بتوضيح الصورة فيما يتعلق بالوضع السيئ في منطقة النعايم.

