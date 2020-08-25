سمو نائب الأمير: نثق بتلاحم الشعب الكويتي

الأولى

أكد سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ثقته التامة بتلاحم الشعب الكويتي وحرصه على وحدته الوطنية بصورة تمكنه من مواجهة أي تداعيات تعيق المسيرة الخيرة للوطن مبتهلاً إلى الباري جل وعلا أن يمن بالشفاء العاجل على صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وأن يحفظ الوطن ويديم عليه نعمة الأمن والأمان. جاء ذلك في رسائل شكر جوابية بعثها سموه الى كل من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعد أن تلقى سموه منهم رسائل أشادوا فيها بالكلمة التي وجهها سموه لإخوانه وأبنائه بشأن المستجدات على الساحة المحلية وبما تضمنته من تأكيد على الثوابت الوطنية وعلى رأسها الحرص على سلامة الوطن وأمنه.