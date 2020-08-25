خطاب الحزم.. خارطة الطريق لبر الأمان

الأولى

في إطلالة متميزة رائعة، وحديث قوي رصين، وجه سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله تعالى ورعاه- كلمة شافية وافية ضافية إلى إخوانه وأبنائه المواطنين، استعرض سموه خلالها الأوضاع المحلية، فوضع النقاط على الحروف ولم يترك شاردة، ولا واردة تتعلق بالكويت وأمنها واستقرارها وسلامتها إلا وتناولها بكلام واضح رصين، وألفاظ موحية معبرة تصل إلى الهدف وتحقق الغاية من أقصر الطرق، وبأيسر الأساليب.

خطاب سمو نائب الأمير ولي العهد جاء انعكاساً لشخصية سموه، وطبيعته المتفردة، التي تجمع بين الهدوء والحزم، واللين والحسم، والمرونة والقوة، فقد عرفه الكويتيون على مر السنين حازماً وحاسماً إذا اقتضى الظرف الحزم والقوة، كما عرفوه هينا لينا عطوفاً إذا كان المقام مقام عطف ورحمة وحنان.

ولعلَّ أول ما يلفت النظر في خطاب سمو نائب الأمير ولي العهد هو اختيار توقيته، الذي جاء متوافقاً مع الحالة التي يمر بها المجتمع الكويتي، فلم يتأخر عنها، ولم يدع أمام التجاوزات فرصة للشيوع والانتشار، أو الزيادة والاستفحال.

فبنظرة الثاقب، وبرؤيته الشاملة، وجد سمو نائب الأمير أن الظرف دقيق، وأن الأوضاع تفرض التدخل بمبضع الجراح لوقف النزيف، والسيطرة على مواضع الألم، وأماكن الوجع في الجسد الكويتي الواحد، الذي إذا أصيب عضو واحد من أعضائه بأي عطب تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، فسارع إلى مخاطبة الأمة بكلمات صادقة مؤثرة، خرجت من قلب مفعم بالحب والحرص على الكويت والكويتيين، فوصلت إلى قلوبهم بنفس نقائها وبنفس صفائها، ووضعت كل مسؤول أمام مسؤوليته.

أما الأمر الثاني الذي أدركه القاصي والداني في كلمة سمو نائب الأمير ولي العهد فهو الوضوح الكامل والصراحة التامة، والتحذير البين من مغبة الوقوع في خصوصيات الناس، أو التعدي على حرياتهم ولاسيما فيما يتصل بما أطلق عليه سموه بدعة التسريبات، وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة، يأباها وينكرها ولا يرضى بها أي كويتي مخلص أصيل، تربى على عادات وتقاليد الآباء والأجداد، التي لا تعرف إلا الفضيلة والخلق القويم.

وكان لافتاً في خطاب سمو نائب الأمير ولي العهد كذلك التأكيد على أن إيماننا بحرية الرأي ثابت، والتزامنا بالنهج الديموقراطي راسخ، لا يقبل التشكيك أو المزايدة، فتلك الكلمات قطعت الطريق أمام كل متقول أو مشكك أو مزايد، يرمي التهم جزافاً، ويوجهها إلى حيث يريد، وإلى من يريد، ربما طمعا في مكسب ضيق رخيص أو مصلحة ذاتية دانية، ولو على حساب الكويت الأبية وأبنائها الأحرار.

وكان سمو نائب الأمير ولي العهد واضحاً وضوح الشمس، وقاطعاً وبتّاراً، وهو يحذر من الفساد والمفسدين، ويؤكد أنهما أحالا أمماً متقدمة إلى كيانات يفتك بها الفقر والجهل والمرض، ويوضح أن محاربتهما واجب شرعي، واستحقاق دستوري، ومسؤولية أخلاقية، ومشروع وطني، يتحمله الجميع.

إنها كلمات تقطر أسى، لكنها في الوقت ذاته توجيه أبوي صارم رشيد، عززه وأمدّه بالقوة والمنعة والصلابة تأكيد سموه أن أبناء الأسرة جزء من الشعب، تسري عليهم ذات القوانين ومن يخطئ يتحمل مسؤولية خطئه، فليس هناك من هو فوق القانون.

إنَّ الكلمات التي تضمنها خطاب سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ليست ككل الكلمات، فكل لفظة من ألفاظه تحمل معنى، وتدعو إلى قيمة، وتصرف عن رذيلة، وتُبعد عن موطن للقصور، أو موضع للتراخي والإهمال، وهي في حقيقتها تعكس - كما قلنا - شخصية سموه، التي تحنو وترحم، وتشفق وتغفر، لكنها في ذات الوقت قوية بصدقها، قوية بأمانتها، قويّة بثباتها، لا تخشى في الحق لومة لائم.

وليس من شك في أنَّ ما تفضل به سمو نائب الأمير ولي العهد من إرشادات وتوجيهات وتنبيهات، يعد خارطة طريق لابد من السير على هديها، والالتزام بتضاريسها الواضحة، وخطوطها العريضة التي ستوصل الكويت والكويتيين إلى بر الأمان، خصوصاً إذا صدقت النوايا، وتعاون البرلمان والحكومة، ولم يكن بعضهم لبعض بالمرصاد، يترصد الخطأ لا ليصوبه ويصححه، ولكن ليثير به الشارع وينثر الأتربة والغبار.

وفي الختام نقول لسمو نائب الأمير ولي العهد: سر على بركة الله، وامضِ حيث ترى المصلحة، فإنّا في سموك واثقون، وإنّا على خطاك لسائرون لأننا متأكدون أنكم لصاحب السمو وللشعب كله نعم العضد، ونعم النصير... وسمعاً وطاعة يا طويل العمر.

