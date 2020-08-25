الخالد: استجابة سريعة للتوجيهات السامية

الأولى

عبر مجلس الوزراء عن اعتزازه وتقديره للتوجيهات السامية والنصائح السديدة التي تضمنتها كلمة سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أول من أمس مؤكدا التزامه الكامل بهذه التوجيهات الحكيمة التي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية وصيانة الثوابت الوطنية.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل فريق حكومي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وعضوية اللجنة الوزارية التنسيقية مع مجلس الأمة للتواصل مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ومن يراه من اللجان البرلمانية المتخصصة للاتفاق على سبل ترجمة توجيهات سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الواردة في خطاب سموه أول من أمس وذلك بهدف التركيز على القضايا الجوهرية وتسريع إنجاز مشاريع القوانين التي تهم الوطن ومصلحة المواطنين.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ضرورة الاستجابة السريعة والجادة للتوجيهات السامية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها.

وكان مجلس الوزراء تدارس في اجتماعه الأسبوعي أمس سبل التعامل مع التكليفات السامية واتخاذ قرارات تشمل 6 محاور بشأن التعاون مع مجلس الأمة، مكافحة الفساد، التسريبات الأمنية، الإصلاح الاقتصادي، تعديل التركيبة السكانية ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا تتولى دعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بما يهدف إلى توحيد الجهود لحصر ومتابعة جميع قضايا المال العام داخل البلاد وخارجها وسبل استرجاع الأموال العامة المنهوبة الى خزينة الدولة وإعداد إجراءات وقائية تجفف منابع الفساد الإداري والمالي.

من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى تقرير من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح عرض فيه تفاصيل التسريبات والإجراءات التي اتخذت في مواجهة أوجه القصور مبينا إيقاف مدير عام جهاز أمن الدولة و7 ضباط وإحالة واقعة التسجيلات المسربة وطرفي اللقاء إلى النيابة وإجراء مراجعة شاملة لدورة العمل واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب تكرار مثل هذه الثغرات وضمان احترام حريات الناس وخصوصياتهم. وعبر مجلس الوزراء عن ثقته بأن يحظى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح بتجديد ثقة مجلس الأمة به تقديرا للحجج المقنعة والردود الوافية التي قدمها في مرافعته في الاستجواب.

كما قرر مجلس الوزراء تشكيل فريق برئاسة سالم الأذينة لدراسة انحرافات استخدام وسائل التواصل والمخالفة للقانون التي تقوم بها حسابات وهمية تسيء لكرامات الناس وسمعتهم وتمس الأمن الاجتماعي وأمن البلاد وتؤدي إلى شق الصف وتقديم تصورات عملية للحد من هذه الانحرافات دون المساس بحرية الرأي التي يكفلها الدستور والحرص على تكريسها.

وبشأن جائحة فيروس كورونا قرر مجلس الوزراء تشكيل فريق برئاسة الشيخ مشعل الجابر يتولى تشخيص المستجدات التي طرأت جراء الوباء وانخفاض أسعار البترول ومراجعة الخطط المقترحة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية بما في ذلك ما ورد في الوثيقة الاقتصادية والإجراءات المقترحة لخفض المصروفات وإعداد برنامج عملي للإصلاح المالي والاقتصادي يرتكز على محاربة الفساد ومعالجة المصروفات غير المبررة.

وفيما يتعلق بملف التركيبة السكانية، قرر مجلس تشكيل فريق برئاسة أحمد الكليب لتحديد الثغرات القانونية التي تؤدي إلى تزايد أعداد الوافدين عن الحاجة ومراجعة قوانين تنظيم استقدام وإقامة الأجانب ومعايير تقييم عمالة كل نشاط اقتصادي وإعادة النظر في عقوبات قانوني الإقامة والعمل في القطاع الأهلي لمواجهة الالتفاف على القانون ومحاربة تجارة الإقامات ووضع أنظمة كفيلة بتحقيق مقتضيات المصلحة العامة.