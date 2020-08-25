تضخم حسابات 7 نواب إلى التحقيق

الأولى

دخلت القضية التي انفردت النهار بنشرها في عددها يوم 19 الحالي تحت عنوان ايداعات مليونية جديدة.. 7 نواب في دائرة الاتهام منعطفاً مهماً حينما أعلن وزير المالية براك الشيتان أمس أنه تسلم من سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ملفاً قدمه إليه أحد أعضاء مجلس الأمة.

وقال الشيتان انه قام بتحويل الملف إلى وحدة التحريات المالية للتحقيق فيما تضمنه الملف من بيانات وما إذا كان يقع ضمن نطاق اختصاص الوحدة والإفادة بشأن إجراءاتها اللاحقة في التعامل مع هذا الملف.

وكان النائب رياض العدساني سلم الملف إلى سمو رئيس الوزراء وأشارت مصادر إلى أن الملف يحتوي على بيانات وتفاصيل حول تضخم حسابات عدد من النواب بطرق غير مشروعة.

وقالت ان الملف تضمن كذلك شبهات حول احتمال ارتباط تضخم الحسابات تلك لقضايا غسل الأموال المثارة حالياً، وسط تكهنات بأن تكون هناك تحويلات لبعض النواب تمس قضايا سياسية ومصالح مع عدد من مشاهير الـسوشيال ميديا.