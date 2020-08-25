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الحريص يحيل 3 قياديين في «الطيران المدني» إلى «مكافحة الفساد»


أعلن وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، مبارك الحريص، إحالة 3 قياديين في الإدارة العامة للطيران المدني، إلى هيئة مكافحة الفساد لوجود شبهة إضرار بالمال العام. وكان الحريص، قد أوقف 3 مسؤولين في «الطيران المدني» عن العمل، في شهر يونيو الماضي، وشكّل لجنة برئاسة إدارة الفتوى والتشريع للتحقيق في تقاعسهم عن أداء واجباتهم الوظيفية، ما خسّر الدولة ملايين الدنانير. وإيقاف الموظفين جاء على اثر خسارة «الطيران المدني»، حكما قضائيا بقيمة 8.5 ملايين دينار، ووجود شبهات بتقصيرهم في تزويد إدارة الفتوى بمستندات القضية قبل الفصل فيها وصدور الحكم القضائي.


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