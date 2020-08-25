«الصحة»: الشفاء من «كورونا» تجاوز الـ 90 %

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اعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. عبدالله السند ان نسبة الشفاء من «كورونا» في البلاد بلغت 90.07 % وذلك بعد الاعلان امس عن شفاء 618 اصابة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 72925.

وكشف عن تسجيل 432 اصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 80960، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة اثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 518.

وقال ان الاصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 150 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و83 حالة في منطقة الفروانية الصحية و80 حالة في منطقة الجهراء الصحية و60 حالة في منطقة العاصمة الصحية و59 حالة في منطقة حولي الصحية.

وبين ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 99 ليصبح مجموع الحالات التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7517.

وأشار الى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3056 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 590623.