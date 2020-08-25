فليك: لم أحدد موعداً لنهاية احتفالاتنا

دوليه

أعرب مدرب بايرن ميونيخ الألماني، هانز فليك، عن سعادته بالفوز على باريس سان جيرمان، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «الشيء الرائع هو الطريقة التي لعب بها الفريق، حيث تساءل الكثير من الناس كيف سيدافع بايرن ضد خط المقدمة الرائع للفريق الفرنسي؟، كانت مباراة ذات سرعة عالية مع فرص في كلا الطرفين».

وأضاف: «قمنا بعمل جيد للغاية، نجعل الحياة صعبة على الخصم حقاً عندما تفكر في كيفية عملنا بشكل دفاعي حتى اللحظة الأخيرة».

وتابع: «لدينا أفضل حارس مرمى في العالم مانويل نوير، وقد أبقانا في المباراة بحالات معينة، وكان ليفاندوفسكي يطارد الكرة، كان ذلك رائعاً».

وأوضح: «لم احدد موعداً نهائياً حتى تتوقف الاحتفالات، من العدل الاحتفال عندما تفوز بشيء ما، علينا أن نقوم بحفلة، ولا أعرف متى ستنتهي؟».

