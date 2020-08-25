كوتينيو: أريد النجاح في برشلونة

دوليه

قال البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة الذي قضى الموسم المنصرم معارا لبايرن ميونخ، انه سيعود الى صفوف برشلونة سعيا الى النجاح معه. وتوج كوتينيو بلقب دوري أبطال أوروبا، أول من امس، بعد الفوز على باريس سان جرمان في المباراة النهائية (1-0).

وأفادت تقارير صحافية اسبانية مؤخرا بأن رونالد كومان، المدير الفني الجديد للفريق الكاتالوني، ينوي الابقاء على النجم البرازيلي ضمن مشروعه، وسيتصل به لاخباره بذلك.

وقال كوتينيو، خلال تصريحات لقناة «موفيستار» الاسبانية: «مستقبلي؟ لم أفكر في ذلك.. كنت أفكر فقط في النهائي، والآن يجب أن أعود الى برشلونة.. أريد أن أعمل وأنجح، وسنرى ما سيحدث».

وأضاف: «لقد قضيت موسما رائعا (مع بايرن)، ومن البداية كنا مستعدين بشكل جيد.. أعتقد أننا نستحق هذا اللقب، ونحن سعداء للغاية».

وحول حديثه مع مواطنه نيمار عقب النهائي، أجاب: «لقد أخبرته بأنه قدم موسما مميزا، وأنه لاعب رائع، وسيقاتل في مناسبات أخرى على هذا اللقب، وجائزة الأفضل في العالم».

