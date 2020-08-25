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دوليه

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مولر عادل رقم كروس


عادل الألماني توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، رقمًا تاريخيًا للاعبين الألمان في دوري أبطال أوربا. وشارك توماس مولر أساسيًا في مواجهة باريس سان جرمان، أول مم أمس، في نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي اقيم بالعاصمة البرتغالية لشبونة. وبحسب شبكة «أوبتا» للاحصاءات، فان هذا النهائي هو الرابع لمولر في دوري أبطال أوروبا، بعد نهائيات (2010، 2012، 2013). وأوضحت أن مولر عادل بذلك رقم الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، والذي شارك في نهائيات (2013، 2016، 2017، و2018). وحقق كروس اللقب في النهائيات الأربعة التي خاضها، بينما خسر مولر لقبي 2010، و2012.


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