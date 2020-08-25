توقيف وأعمال شغب في باريس

دوليه

أوقفت شرطة العاصمة الفرنسية 148 شخصاً جراء أعمال شغب بعد خسارة فريق المدينة باريس سان جرمان أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-1 في المباراة النهائية. وأشعل بعض من مشجعي سان جرمان النار في السيارات وحطموا واجهات المحال التجارية واشتبكوا مع رجال الشرطة وفقاً لما ذكرته السلطات الأمنية. وقالت الشرطة على «تويتر» ان أعمال العنف وقعت حول ملعب «بارك دي برانس» وفي شارع الشانزيليزيه خلال وبعد المباراة التي جرت ليلة الأحد. وكان الآلاف من مشجعي باريس سان جيرمان تجمعوا في «بارك دي برانس» لتشجيع فريقهم عن بعد، حيث كانوا يتابعون المباراة التي أقيمت في لشبونة عبر شاشة عملاقة. وقال مراسل وكالة فرانس برس ان أعمال الشغب استمرت لساعات عدة حيث القت مجموعات من المشجعين زجاجات وألعاب نارية على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وأصيب 16 شرطياً بجروح، وتمت مهاجمة 12 محلاً تجارياً، ولحقت الأضرار بحوالي 15 سيارة وفقاً لوزير الداخلية جيرالد دارمانان.