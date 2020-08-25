الخليفي حزين ومحبط

دوليه

بدا ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جرمان الفرنسي، محبطا بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال الخليفي، عبر قناة «RMC» الفرنسية: «بالطبع حزين، ولكن فخور بفريقي، لقد قضينا موسما رائعا، حققنا 4 ألقاب محلية، ووصلنا للنهائي وخسرنا بهدف، وكان بامكاننا تسجيل هدفين أو ثلاثة». وأضاف: «كنا قريبين من الفوز، ولكننا لم نفعل كل شيء للتتويج باللقب، هذا وارد في كرة القدم، ونتقبل الخسارة، وسنعمل الموسم المقبل للمنافسة على الفوز بدور الأبطال، لأنه هدفنا». وتابع: «أهنئ بايرن ميونخ على تقديمه مباراة رائعة، فهم أحد أفضل الفرق في العالم، نحتاج لتفاصيل صغيرة من أجل الفوز باللقب». واستطرد رئيس النادي الباريسي: «نلعب نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى، بينما يخوض بايرن النهائي رقم 11، لذا أطالب اللاعبين بأن يرفعوا رؤوسهم». وأتم: «كلنا محبطون، نعتذر لجماهيرنا، سنواصل العمل من أجل الفوز بهذه الكأس».