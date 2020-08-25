توخيل: نوير يشوه المنافسة

دوليه

يرى توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جرمان، أن مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ له دور كبير في تتويج العملاق البافاري بلقب دوري أبطال أوروبا. وقال توخيل، عقب لقاء الفريقين لشبكة «سكاي» الألمانية: «نوير يشوه المنافسة في دوري الأبطال، للأسف لقد استعاد أفضل مستوياته أمامنا، لقد عاد للقمة في التوقيت الخاطئ». وأضاف المدرب الألماني: «باريس أيضا لديه حارس مرمى رائع (كيلور نافاس)». وانتقل مدرب «بي اس جي» للاشادة بلاعبه البرازيلي نيمار، مؤكدا أنه «قدم أداء رائعا، وظهر بشخصية مقاتل في حرب الشوارع، لقد تحول لقائد حقيقي، ولاعب مرهق لأي منافس». وتابع: «لدي قناعة راسخة بأنني مستمر في منصبي بالموسم المقبل، ومندهش من تعرضي لهذا السؤال أكثر من مرة». يذكر أن توخيل تولى مسؤولية سان جرمان في صيف 2018، وقام بتمديد تعاقده لصيف 2021.