بداية مثيرة لكوفاتش مع موناكو

دوليه

استهل موناكو مع مدربه الجديد الالماني نيكو كوفاتش الموسم الجديد من الدوري الفرنسي بطريقة مثيرة بعد ان قلب تخلفه امام ضيفه رينس 0-2 الى تعادل 2-2 اول من أمس.

وعُين كوفاتش الذي أقيل من تدريب بايرن ميونيخ في نوفمبر الفائت، مدربا لموناكو بطل فرنسا عام 2017 في يوليو الماضي خلفا للاسباني روبرت مورينو.

وفاجأ رينس مضيفه بهدفين عبر كل من بولايي ديا (5) والمالي البلال توريه (21)، قبل أن يرد موناكو عبر اكسل ديازي (45+1) وبونوا بادياشيل (55).

وسيخوض رينس الشهر المقبل الدور الثاني من التصفيات المؤهلة الى الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» حيث عاد الى المسابقات القارية للمرة الاولى منذ عام 1963.

وافتتح ديا التسجيل عندما وصلته الكرة في العمق اثر هشاشة دفاعية ليواصل طريقه الى داخل المنطقة ويضع الكرة زاحفة على يمين الحارس بنجامان لوكونت.

وسجل توريه الهدف الثاني بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة وسط غياب الرقابة الدفاعية على يمين الحارس (16).

وعوّض قلب الدفاع ديازي الذي وصل الى موناكو من رينس بالذات في وقت سابق من الشهر الحالي سوء الاداء الدفاعي، مقلصا الفارق برأسية من مسافة قريبة من المرمى بتمريرة رأسية من اوريليان تشواميني وصلته من ركنية.

فيما أحرز بادياشيل هدف التعادل بعد أن وصلته كرة طويلة من ضربة ثابتة نفدها الروسي الكسندر غولوفين نحو القائم الثاني، روضها ببراعة واسكنها شباك الحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش.

وحاول موناكو الذي فرض سيطرته على الشوط الثاني الخروج بالنقاط الثلاث الا ان رأسية تشواميني مرت بجانب القائم.

واعرب كوفاتش بعد المباراة عن رضاه لعودة فريقه بالنتيجة بقوله «كنت مصدوما في بداية المباراة، بعد تسديدتين مُنيت شباكنا بهدفين. لكن ردة الفعل كانت جيدة جدا.ادرك اللاعبون بأن لا شيء مستحيلا. انها بداية جيدة لكننا ارتكبنا بعض الاخطاء في مطلع المباراة».

وحقق نيم اعلى نتيجة في المرحلة الاولى قبل المباراة الاخيرة، اثر تغلبه على بريست برباعية نظيفة وذلك على الرغم من اصابة 4 لاعبين في صفوفه بوباء كوفيد-19 بينهم لاعبان في التشكيلة الاساسية منتصف الاسبوع الحالي.

وتناوب على تسجيل الاهداف كل من التوغولي كيفن دنكاي (8) والنروجي بيرغر ميلينغ (31) ورومان فيليبوتو (69) والسنغالي موسى كوني (84).

وطرد الحكم لاعب بريست براندن شاردونيه في الدقيقة 77.

واحتفل لوريان بعودته الى مصاف اندية النخبة بعد ثلاثة مواسم في الثانية، بفوز مقنع على ضيفه ستراسبورغ 3-1.

وتقدم ستراسبورغ بواسطة مهدي شهيري اثر هجمة مرتدة (30)، قبل ان يدرك لوريان التعادل برأسية ليوان ويسا (51)، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لاصحاب الارض انبرى لها بنجاح النمسوي ادريان غربيتش (60) قبل ان يحسم بيار-ايف هاميل النتيجة نهائيا في صالح فريقه قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

وضرب الشاب امين غويري (20 عاما) في اول مباراة رسمية بألوان نيس بقوة بتسجيله هدفي فريقه في مرمى لنس العائد الى الدرجة الاولى هذا الموسم ليقوده الى الفوز 2-1.

وانتقل غويري الى نيس هذا الصيف قادما من ليون مقابل 7 ملايين يورو.

وجاء هدفا غويري من تسديدتين لولبيتين في الدقيقتين 24 و73 لم يتمكن حارس لنس جان لوي ليكا من التصدي لهما، بعد ان افتتح الكونغولي الديموقراطي غايل كاكوتا التسجيل للنس من ركلة جزاء (11).

وكان لنس خاض اخر مباراة له في الدرجة الاولى في 23 مايو عام 2015 ضد نانت وهبط الى الدرجة الثانية على الرغم من فوزها بها 1-0.

وتأجلت المباراة الافتتاحية الرسمية بين مرسيليا وسانت اتيان بعدما تبين اصابة أربعة من لاعبي الأول بفيروس كورونا، قبل أن ترتفع الحصيلة الى خمسة لاعبين، ليفتتح الموسم الجمعة بمباراة بوردو ونانت اللذين تعادلا سلبا.

وتأجلت مباراة مرسيليا وسانت اتيان الى 17 سبتمبر المقبل، وهي ثالث مباراة تتأجل عن المرحلة الأولى بعد مباراتي ليون مع مضيفه مونبلييه (15 سبتمبر)، وباريس سان جرمان حامل اللقب مع ضيفه متز (16 منه)، بسبب مشاركة ليون وسان جرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

