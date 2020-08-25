مرتضى: سنشكو وليد لـ«فيفا».. واعتذاره مرفوض

دوليه

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اعتذار وليد سليمان لاعب الأهلي عما بدر منه تجاه محمد عبد الشافي ظهير أيسر الأبيض خلال مباراة القمة الأخيرة. وكشف عن اتخاذ مجلس ادارة النادي قرارا بتقديم شكوى ضد وليد الى الاتحادين المصري والدولي (فيفا) متضمنة أسماء اللاعبين الذين «اعتدى عليهم سليمان وتعمد اصابتهم» وآخرهم عبد الشافي. وأكد رئيس الزمالك أن اعتداء سليمان على عبد الشافي في مباراة رسمية في الدوري المصري يحرم الزمالك من جهود اللاعب لمدة شهرين وهو الظهير الأيسر الأساسي للفريق رغم حاجة الأبيض اليه قبل مباريات دوري أبطال أفريقيا. وشدد على رفض اعتذار وليد سليمان مضيفا أن الأخير زار لاعب الزمالك في المستشفى لعلمه بتجهيز النادي شكوى ضده بكل الاصابات التي تسبب بها للاعبي الدوري. وأوضح «ليس من حق اللاعب محمد عبد الشافي قبول اعتذار وليد سليمان أو رفضه لأنه لم يعتد عليه في منزله أو في المقهى وانما تعمد هذا اللاعب ايذاء عبد الشافي اثناء مباراة رسمية في مسابقة الدوري الرسمية ولم ينتج عنه اصابته فقط بل تضمن الضرر أيضا حرمان الزمالك من الظهير الأيسر الأساسي لمدة شهرين ما يؤثر على طموحاته في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا». وتابع: «زيارة اللاعب المؤذي للاعب الزمالك مرفوضة أيضا وتذكرنا بالمثل المصري الشعبي الشهير: يقتل القتيل ويمشي في جنازته». وختم «الزمالك من سلطته قبول الاعتذار أو رفضه لأن النادي منظومة ادارية تحترم الجميع لكن هناك رفض تام لتصرفات البلطجة في الملاعب».

وكان وليد سليمان حرص على زيارة عبد الشافي في المستشفى بعد اصابته بكسر في الترقوة اثر تدخل من وليد سليمان في لقاء القمة الذي حسمه الزمالك بنتيجة 3- 1.

