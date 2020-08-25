رايولا: إبراهيموفيتش لن يتدرب مع ميلان

دوليه

أثار مينو رايولا، وكيل أعمال السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، اول من امس، الجدل حول موقف الأخير من تجديد عقده مع ميلان، الذي انتهى بنهاية الموسم المنصرم. وقال رايولا، خلال تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «لن يكون ابرا في التدريبات اليوم، حتى الآن». وأضاف: «ما زلنا نتحدث، لكن لا يوجد اتفاق بعد.. الأمر لا يتعلق بالمال، لكن بالاقتناع والأسلوب.. اذا كان زلاتان لا يرغب في البقاء مع ميلان، فلن يكون هناك تفاوض». وتابع: «(صندوق) اليوت يجب أن يتخذ خيارات مختلفة، انهم يعرفون كيفية اتخاذ القرارات في عالم المال، لكنهم بحاجة لتعلم ذلك في عالم الرياضة أيضا». وأردف: «نحن في مرحلة حساسة للغاية من المفاوضات، ولا أرغب في قول المزيد.. أنا متفائل دائما، لا أعمل على خلق المشاكل، ولكن لايجاد الحلول». وعن موقف دوناروما أيضا من تجديد عقده مع ميلان، قال رايولا: «لا أنوي الحديث عن دوناروما، انها قضية حساسة مع الجماهير، والنادي لديه أولويات أخرى الآن.. هذا ليس وقتا مناسبا للحديث عن الأمر».