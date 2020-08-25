إصابة بيانيتش بـ«كورونا»

دوليه

أعلن نادي برشلونة الاسباني اول من أمس اصابة لاعب وسطه الجديد البوسني ميراليم بيانيتش بفيروس كورونا المستجد، فيما أكد اللاعب انه بخير. وكتب النادي الكاتالوني في بيان أن بيانيتش (30 عاما) المنتقل من يوفنتوس الايطالي في نهاية يونيو الماضي «ثبتت اصابته بعد أن عانى من بعض الانزعاج. اللاعب بصحة جيدة ومعزول في المنزل». تابع «لهذا السبب، لن يسافر اللاعب الى برشلونة قبل 15 يوما للانضمام الى الفريق». أما اللاعب فكتب في حسابه على موقع «انستغرام»: «لحسن الحظ أنا بخير ولا أعاني من عوارض. لكن اذا كان هناك شيء تعلمته هو عدم التساهل في أي شيء، حتى الامور التي نعتقدها اعتيادية». وتابع «الحياة التي نعيشها الآن تعلّمنا ذلك».وكان بيانيتش انتقل الى برشلونة مقابل 60 مليون يورو مع 5 ملايين من الحوافز، في صفقة شهدت انتقال لاعب الوسط البرازيلي أرتور في الاتجاه المعاكس لقاء 72 مليون يورو الى عشرة ملايين من الحوافز والمكافآت.واشارت الصحف الاسبانية ان بيانيتش كان في اجازة في ايطاليا. وهذه ثالث اصابة بـ«كورونا» في برشلونة، بعد المدافعين الفرنسيين صامويل أومتيتي وجان-كلير توديبو. وبدأ بيانيتش مسيرته الاحترافية مع نادي متز الفرنسي في العام 2007 قبل الانتقال الى ليون.