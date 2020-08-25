تعادل مثير بين الإسماعيلي والحدود

دوليه

تعادل الاسماعيلي مع مضيفه حرس الحدود 2-2 على ملعب برج العرب بالاسكندرية اول من امس ضمن الجولة الحادية والعشرين للدوري المصري الممتاز. وشهدت المباراة احتساب 4 ضربات جزاء من جانب الحكم ابراهيم نور الدين، بواقع 3 للحرس وواحدة للاسماعيلي. وتقدم حرس الحدود في الدقيقة 29 من ركلة جزاء سجلها مصطفى جمال وتعادل الاسماعيلي عن طريق عماد حمدي في الدقيقة 48.

وأضاع الحرس ضربة جزاء سددها مصطفى جمال في الدقيقة 56 واحتسب نور الدين ثالث ركلة جزاء في المباراة لصالح الدراويش هذه المرة ليتقدموا 2-1 بواسطة عمر الوحش في الدقيقة 64. واختتم الحرس حفل ضربات الجزاء في الدقيقة 77 مسجلا هدف التعادل عن طريق محمد عبد اللطيف جريندو. وبذلك رفع الحرس رصيده الى 23 نقطة في المركز العاشر كما ارتفع رصيد الاسماعيلي الى 24 نقطة في المركز التاسع.وتعادل وادي دجلة سلبيا مع ضيفه الاتحاد السكندري على ملعب بتروسبورت. وشارك في المباراة اللاعب السوري عمر الميداني مدافع الاتحاد السكندري بعد تعافيه من فيروس كورونا. ورفع الاتحاد رصيده الى 30 نقطة محتلا المركز الخامس وله مباراة مؤجلة ضد المصري البورسعيدي وارتفع رصيد وادي دجلة الى 20 نقطة بالمركز السادس عشر.

