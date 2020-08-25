الخطيب يناقش أسباب خسارة القمة مع فايلر

دوليه

عقد محمود الخطيب رئيس الأهلي اجتماعا خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على هامش المران لمناقشة أسباب الخسارة من الزمالك 3-1 بالدوري المصري. وشهدت جلسة الخطيب مع فايلر حضور الثنائي محسن صالح رئيس لجنة التخطيط وزكريا ناصف عضو اللجنة. كما عقد رئيس الأهلي جلسة مع لاعبي الفريق من أجل تحفيزهم والخروج من كبوة لقاء القمة والتأكيد على ضرورة العودة للانتصارات. وقال الخطيب للاعبي الأهلي انه من الضروري تقدير غضب الجماهير بعد الهزيمة أمام الزمالك والتركيز لتحقيق رد فعل ايجابي باستعادة الانتصارات والعروض القوية محليا لحسم لقب الدوري قبل التركيز في مشوار دوري أبطال أفريقيا. وأشار الى أن اللاعبين عليهم مسؤولية كبيرة لتحقيق أحلام الجماهير خاصة أن الادارة لم تبخل بتوفير أي شيء لتحقيق البطولات. كما اجتمع الخطيب مع فايلر وعبد الحفيظ من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة ووضع برنامج الفريق وطالب بضرورة طي صفحة لقاء القمة واستعادة الانتصارات المحلية قبل الاعداد لاستكمال دوري أبطال أفريقيا.

