loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الخطيب يناقش أسباب خسارة القمة مع فايلر


عقد محمود الخطيب رئيس الأهلي اجتماعا خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على هامش المران لمناقشة أسباب الخسارة من الزمالك 3-1 بالدوري المصري. وشهدت جلسة الخطيب مع فايلر حضور الثنائي محسن صالح رئيس لجنة التخطيط وزكريا ناصف عضو اللجنة. كما عقد رئيس الأهلي جلسة مع لاعبي الفريق من أجل تحفيزهم والخروج من كبوة لقاء القمة والتأكيد على ضرورة العودة للانتصارات. وقال الخطيب للاعبي الأهلي انه من الضروري تقدير غضب الجماهير بعد الهزيمة أمام الزمالك والتركيز لتحقيق رد فعل ايجابي باستعادة الانتصارات والعروض القوية محليا لحسم لقب الدوري قبل التركيز في مشوار دوري أبطال أفريقيا. وأشار الى أن اللاعبين عليهم مسؤولية كبيرة لتحقيق أحلام الجماهير خاصة أن الادارة لم تبخل بتوفير أي شيء لتحقيق البطولات. كما اجتمع الخطيب مع فايلر وعبد الحفيظ من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة ووضع برنامج الفريق وطالب بضرورة طي صفحة لقاء القمة واستعادة الانتصارات المحلية قبل الاعداد لاستكمال دوري أبطال أفريقيا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة