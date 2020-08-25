أقترح إلغاء تقنية الفار في الكرة الكويتية

محلية

الكل يعلم بأن الحكم يعتبر اسرع قاضي بالعالم عليه ان يأخذ قراره في اعشار الثانية حيث يشاهد الحدث ويحوله من عينيه الى مخه ومن ثم الى الجزء المسؤول عن هذا الحدث (قانون كرة القدم) لكي يأخذ القرار السليم بصافرته.

ويمكن للإنسان أن يخطئ ان يخطئ أخطاء كبيرة او صغيرة من غير عمد (اذا حسنت النية) ولكن عندما تأتي التكنولوجيا لتساعده ببلاش وبيسر فعليه ان يكيف نفسه ويعطي القرارات حقها من احتمالية الصحة او الخطأ فليس عيبا ان تخطئ ولكن العيب ان تتجاهل العنصر التكنولوجي المساعد لك بالملعب حيث اصبحت ادارة مباراة كرة قدم من الأمور السهلة في الآونة الأخيرة.. ونحن نشاهد كيف يستخدم الحكام الدوليون هذه التقنية من غير أي احراج لكي لا يسلبوا حق أي فريق او لاعب بالملعب... فما حدث في مباراة العربي والكويت شيء لا يصدقه العقل ولو ان العربي سينافس على البطولة لما انتهت المباراة الى الآن.... فللأسف اهمل قائد العربي حقه في بعض الأخطاء المقصودة من لاعبي الكويت (طرد) بحق لاعبي العربي ولم يصر على الطلب من الحكم لمراجعة الخطأ بالفار ولم يحتج بشدة على ضربة الجزاء الواضحة.... الخ. والذي جعل حكم المباراة يعتقد انه يدير مباراة (واووووو وليس لديه خطأ).... لذا اتمنى من مراقب المباراة ان يكون منصفا مع العربي ويعاقب هذا الحكم لأنه لم يستخدم أي شيء ذي قيمة في ادارة المباراة او ارجو من ادارة العربي الطلب من اتحادنا الموقر بالغاء تقنية الفار لان حكامنا لا يحتاجون لهذه التقنية الضعيفة فنيا ولديهم القدرة على اخذ القرارات حتى لو لم يشاهدوها بأعينهم.... والله من وراء القصد.

