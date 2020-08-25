القادسية.. «حط نفسه في زاوية»

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أصبح وضع القادسية في موقف صعب للغاية عقب الاحتجاج الذي تقدم به السالمية على نتيجة المباراة (3-2) والتي جمعت بينهما يوم الجمعة الماضي ضمن مباريات الدوري الممتاز، حيث استند السماوي في احتجاجه على مشاركة الاردني عدي الصيفي في صفوف الاصفر باعتبار ان القادسية لم يستوف الاجراءات المتعلقة بعقود اللاعبين المحترفين حسب ما اشترطها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على اثر جائحة كورونا حيث عمم على الاتحادات الوطنية تمديد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم الفعلي اي بعد اكمال المباريات المتبقية.

وعلى ضوء ذلك اصدر اتحاد الكرة تعميما بهذا الشأن ألزم الاندية على مراجعة عقود اللاعبين المحترفين في حال الاستمرار بالتعاقد حتى نهاية الموسم الرياضي 2019-2020 او اكثر وطالب منها موافاته بالخطوات التي تقوم بها الاندية سواء في حال التجديد او اتفاق الاطراف على استمرارية التعاقد حتى نهاية الموسم.

ويرى السالمية ان القادسية لم يقدم ما يؤكد تجديد العقد وبالتالي يعتبر مشاركة عدي الصيفي انها غير قانونية مما وضع الاتحاد ولجنة المسابقات في حالة استنفار كامل فهناك من يطالب بتفعيل المادة 64 من لائحة المسابقات التي تتعلق بالبيانات التي يقدمها النادي (بأنه مسؤول عنها فاذا ثبت ذلك يعتبر خاسرا للمباراة 0-3 ما لم تكن نتيجتها الفعلية اكثر من ذلك مع رفع الامر للجنة الانضباط لاتخاذ مايلزم في هذا الشأن).

وهناك توجه قوي أن يعتمد هذا القرار بالرغم من ان هناك من طالب الاستفسار من «فيفا» قبل اتخاذ اي قرار تفاديا للوقوع بأزمة مشابهة لما حدث في احتجاج العربي ضد الكويت في موسم 2016-2017.

ولاشك ان للسالمية الحق بالاقدام على تلك الخطوة حسب ما كفلته له اللوائح والنظم خصوصا بعدما علم بهذا الخطأ الذي يراه ولكن تظل التساؤلات التي تطرح نفسها كيفية تعامل القادسية مع الامور والاحداث الخاصة به فلا يعقل ان يكون العمل الاداري غير منظم وان لم يكن مفقودا في اروقة النادي وبالذات فيما يخص فريق الكرة وبما ان من يترأس الجهاز نائب رئيس النادي الشيخ فهد طلال فمن غير المنطقي ان يغفل الاداريون عن عمل روتيني ومن صلب اختصاصاتهم متمثل في العقود وكيفية التعامل معه والاجراءات المتبعة بهذا الشأن.

فلايعقل ان يعلن عن انهاء عملية التوقيع منذ مطلع يوليو الماضي ويعجزوا عن ارساله الى الاتحاد الا قبل بداية المباراة بأقل من 6 دقائق فمهما كانت التبريرات لايعتد بها لان الخطأ يتحمله الجهاز الاداري وتحديدا ممن بيده ملف المحترفين. واذا كان النادي قد يدعي ان اللاعب عدي الصيفي محترف ويمتلك النادي بطاقته وفقا لتسجيله في كشوفات النادي لدى الاتحاد وفقا للمادة 75 من لائحة المسابقات (التي تسمح للاعب المسجل في سجلات الاتحاد المشاركة في المسابقات) لكن في الجانب الآخر لم يلتزم النادي في تعميم الاتحاد المنظم لعملية تسجيل المحترفين ومن ابرز شروطها تزويده بما يفيد تجديد العقد او الاتفاق بالاستمرارية مابين الطرفين حتى نهاية الموسم الحالي او اكثر وان حدث ذلك حسب ادعائه فإنه جاء في وقت متأخر بعد ضربة البداية واستطاع القادسية من خلال هذا تصرفه غير المدروس ان يضع نفسه في «موقف بايخ» وهو طوال الايام منذ اعلان استئناف النشاط الكروي يتحفنا في بيانات احتجاج واعتراض على الاجرءات وتتضمن انتقادات عديدة لعدة جهات وانها تعمل ضده وتضر به وفي النهاية يأتي ليدمر نفسه وبمعنى اصح «سلم رقبته» لمن يراهم خصوما له في قرارة نفسه.

وعموما من لا يستطيع تنظيم نفسه وعمله ويواكب الآخرين عليه ان لا يكثر الصراخ ويتفرغ للعمل والابداع لكي على اقل تقدير ان يحافظ على مكانة القادسية التي تحتاج للكثير من العمل والابداع وليس التغني بالانتماء او الجلوس على الكراسي.

