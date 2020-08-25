الأصفر للانفراد بالصدارة ولو مؤقتاً

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يتطلع القادسية للانفراد بالصدارة ولو مؤقتا وذلك عندما يواجه الشباب في 09:00 مساء اليوم، بينما يبحث العربي والنصر عن مواصلة عروضهما الجيدة عندما يلتقيان في 06:55 مساء اليوم على ستاد صباح السالم ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز التي تشهد اليوم أيضا مباراة التضامن مع كاظمة في 09:00 مساء على ستاد علي صباح السالم.

في اللقاء الأول يبحث القادسية الثاني برصيد 33 نقطة عن انتصار يضعه في الصدارة مؤقتا في انتظار مباراة الكويت المتصدر (34 نقطة) مع اليرموك في ختام المرحلة.

واستغل القادسية تعادل الأبيض مع العربي ليقلص الفرق الى نقطة واحدة بفوزه على السالمية 3-2 في الجولة الماضية.

وقدم الأصفر عرضا هجوميا جيدا بفضل تألق بدر المطوع وأحمد الظفيري وسيف الحشان، لكن الفريق عاني من بعض الأخطاء الدفاعية، التي سيحاول الجهاز الفني تلافيها في مباراة اليوم. وما زال القادسية ينتظر وصول مدربه بابلو فرانكو وطاقمه الفني في الوقت الذي يقود فيه الثلاثي صالح الشيخ وفهد الأنصاري وبدر المطوع تدريبات الفريق.

على الجانب المقابل، يحتل الشباب المركز السادس برصيد 17 نقطة وهو قادم من تعادل مع التضامن 2-2 في الجولة الماضية، ويسعى المدرب الروماني فلورين ماتروك الى تجهيز الفريق للموسم المقبل بحثا عن مكان بين فرق الدرجة الممتازة.

وفي اللقاء الثاني، يسعى العربي الى مواصلة عروضه القوية عندما يستضيف النصر اليوم. وقدم الأخضر عرضا قويا أمام الكويت في الجولة السابقة وتعادل معه 2-2 في مباراة كان الأخضر فيها الطرف الأفضل وتقدم مرتين، ويطمح الفريق الى تحقيق الانتصار من أجل تحسين مركزه حيث يحتل العربي المركز الخامس برصيد 22 نقطة وبفارق الأهداف خلف كاظمة.

ويهم العربي كثيرا تحقيق الفوز في مواجهة اليوم من أجل رفع الروح المعنوية للاعبيه خصوصا أن الفريق يهدف الى المنافسة على كأس الأمير حيث ضرب موعدا مع برقان في الدور ربع النهائي يوم 9 سبتمبر المقبل. ويقود العربي في مباراة المدرب المساعد أحمد العثمان رغم وصول اللبناني باسم مرمر مدرب الفريق الجديد الذي سيخضع للحجر المنزلي مدة 14 يوما بعد ثبوت اصابته بفيروس كورونا هو نائب رئيس جهاز الكرة خالد عبدالقدوس. ومن المنتظر أن يدخل الأخضر المباراة بالتشكيلة التي واجهت الكويت بوجود الحارس سليمان عبدالغفور والسوري أحمد الصالح وعلي عتيق وحسن حمدان ومحمد فريح وعبدالله عمار وعلي الشمالي والغاني عيسى يعقوبو والليبي الهادي السنوسي والشاب بندر السلامة والعاجي سيدريك هنري.

في المقابل، يتطلع النصر الذي يحتل المركز الثامن برصيد 15 نقطة الى استغلال الروح المعنوية العالية للاعبيه بعد الفوز على كاظمة في الجولة السابقة من أجل تحقيق نتيجة ايجابية أمام العربي اليوم.

وظهر النصر بصورة جيدا في لقاءيه السابقين أمام الكويت رغم الخسارة 0-2 وأمام كاظمة عندما فاز بهدف نظيف سجله الأردني أحمد الرياحي. ويعتمد مدرب الفريق الوطني أحمد عبدالكريم على مجموعة من اللاعبين الشباب مثل طلال العجمي وخالد شامان ومحمد دحام واحمد عليان ومعاذ الظفيري وخليفة الراجحي وحمود عايض الى جانب العاجي روبن.

وفي اللقاء الثاني، يطمح كاظمة صاحب الـ 22 نقطة الى استعادة توازنه والمحافظة على المركز الرابع عندما يواجه التضامن التاسع برصيد 13 نقطة. وخسر كاظمة مباراته في الجولة الماضية أمام النصر بهدف دون رد، فيما تعادل التضامن مع الشباب 2-2. ويواصل المدرب المساعد جمال يعقوب قيادة كاظمة لحين انتهاء الحجر المنزلي للاسباني بيتو بيانكي مدرب الفريق الجديد. ويعتمد كاظمة على مجموعة من لاعبين الشباب ضمن سياسة التجديد التي تتخذها ادارة النادي من أجل بناء فريق قادر على المنافسة في المواسم المقبلة.

أما التضامن الذي كان آخر الفرق استئنافا للتدريبات فانه يستغل المباريات المتبقية من أجل التجهيز للموسم الجديد بعد اعتماد دوري الدمج في الموسم المقبل.

