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إصابة مرمر وعبدالقدوس بـ «كورونا»


أعلن النادي العربي عن اصابة مدربه اللبناني باسم مرمر ونائب رئيس جهاز الكرة خالد عبدالقدوس بفيروس كورونا المستجد. وقال النادي على حسابه الرسمي في «تويتر» ان مرمر وعبدالقدوس أجريا مسحة طبية في تركيا قبل القدوم الى الكويت وجاءت نتيجة المسحة سلبية. لكن يبدو أن المسحة التي أجريت للاثنين بعد وصولها جاءت ايجابية وبذلك سيخضع الاثنان الى العزل لمدة 14 يوماً قبل العودة لقيادة تدريبات الأخضر. وكان عبدالقدوس سافر الى تركيا لموافقة المدرب بعد الحصول على استثناء من أجل دخول البلاد، ووصل الاثنان يوم الجمعة الماضي.


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