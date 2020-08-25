«السلة» اعتمد إلغاء مشاركة المحترفين

محلية

اعتمد اتحاد كرة السلة قرار الغاء مشاركة اللاعب الاجنبي في الموسم المقبل بناء على طلب اغلبية الاندية. وكان «السلة» وافق على اعادة المحترفين الى البطولات المحلية في اجتماع جمعيته العمومية يناير الماضي، لكن الاندية عادت وطلبت تأجيل عودة المحترفين الى وقت لاحق نظرا للظروف الحالية الصعبة المتعلق بتفشي فيروس كورونا وصعوبة اجراءات وصول اللاعبين من بعض الدول المحظورة. وكان نادي كاظمة اعلن في وقت سابق وصوله الى اتفاق مع الكرواتي زوران فركيتيش للعب معه في الموسم المقبل بناء على كتاب الاتحاد السابق الذي اعتمد فيه عودة المحترفين، الامر الذي ربما سيؤدي الى خلاف بين الاتحاد والنادي.