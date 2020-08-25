«سلة اليرموك» ضم الرباح

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تعاقد نادي اليرموك مع لاعب كرة السلة في النادي العربي رباح الرباح لمدة موسم مستغلا قانون الاتحاد الجديد الذي يجيز انتقال اللاعبين الذين بلغوا 30 عاما دون موافقة أنديتهم. ويأتي التعاقد مع الرباح الذي يشغل مركز الجناح ويجيد التصويب من خارج القوس، بعد أن تعاقد اليرموك مع المدرب الوطني خالد القلاف بدلا من المدرب السابق طلال بلال الذي انتقل لتدريب العربي. وقال القلاف ان «سلة اليرموك» بدأ تدريباته الاسبوع الماضي استعدادا للموسم المقبل، مبينا انه يحتاج المزيد من الوقت من اجل اعداد الفريق بالصورة المطلوبة خصوصا في ظل توقف النشاط الرياضي لأكثر من أربعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وأشار القلاف الى أن الفريق يسعى الى تدعيم صفوفه بمزيد من التعاقدات في الفترة المقبلة، موضحا ان «سلة اليرموك» يضم لاعبين مميزين قادرين على تقديم مستويات جيدة في حال وجدوا الاعداد الملائم للموسم المقبل.