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«سلة اليرموك» ضم الرباح

زيد خلف
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الثلاثاء 25 أغسطس 2020

تعاقد نادي اليرموك مع لاعب كرة السلة في النادي العربي رباح الرباح لمدة موسم مستغلا قانون الاتحاد الجديد الذي يجيز انتقال اللاعبين الذين بلغوا 30 عاما دون موافقة أنديتهم. ويأتي التعاقد مع الرباح الذي يشغل مركز الجناح ويجيد التصويب من خارج القوس، بعد أن تعاقد اليرموك مع المدرب الوطني خالد القلاف بدلا من المدرب السابق طلال بلال الذي انتقل لتدريب العربي. وقال القلاف ان «سلة اليرموك» بدأ تدريباته الاسبوع الماضي استعدادا للموسم المقبل، مبينا انه يحتاج المزيد من الوقت من اجل اعداد الفريق بالصورة المطلوبة خصوصا في ظل توقف النشاط الرياضي لأكثر من أربعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وأشار القلاف الى أن الفريق يسعى الى تدعيم صفوفه بمزيد من التعاقدات في الفترة المقبلة، موضحا ان «سلة اليرموك» يضم لاعبين مميزين قادرين على تقديم مستويات جيدة في حال وجدوا الاعداد الملائم للموسم المقبل.


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