«الإسكواش» يستأنف موسمه في 13 سبتمبر

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قررت لجنة المسابقات باتحاد الاسكواش استئناف المباريات المتبقية من الدوري لفئة السن العام في 13 من سبتمبر المقبل بعد اتخاذ جميع الاحتياطات الصحية التي من شأنها ضمان سلامة وصحة جميع المشاركين في المسابقة سواء من لاعبين او ادارين او اجهزه فنية. وأفاد رئيس اللجنة مشعل الشرقاوي ان الاتحاد سيخاطب الاندية لاخذ مسحات جديده علي الجميع قبل انطلاق المباريات وذلك لضمان سلامة الجميع. وقال الشرقاوي ان اللجنة اجتمعت الاسبوع الماضي بحضور نائب الرئيس حامد العمران والاعضاء مبارك البذالي ووليد المزيدي وعبدالهادي العريان، مشيرا الى ان اللجنة اعدت جدول المباريات وسيتم ارساله الى الاندية الاسبوع المقبل بعد اعتماد محضر اللجنة ت من قبل مجلس الادارة. ونوه الاتحاد بانه بعد مراسلة الاندية المشاركة في مسابقة تحت 19 سنة تم اتخاذ قرار بالغاء المسابقة نظرا لعدم موافقة اغلبية الاندية على المشاركة لوجود لاعبين تحت 18 سنة مؤثرين في الفرق ولا يسمح لهم بالمشاركة بناء على توصيات اللجنة الثلاثية، لافتا الى رفع توصية لمجلس الادارة لاتخاذ القرار النهائي اما الغاء جميع المسابقات او اعتماد نتائج القسم الاول وتتويج الفرق وفق ترتيبها النهائي قبل التوقف الاجباري للمنافسات.