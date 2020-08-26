اتحاد أصحاب الفنادق تبرع لحملة «معك يا لبنان»

وطن النهار

اعلنت جمعية الهلال الاحمر عن تبرع اتحاد اصحاب الفنادق لدعم حملة «معك يا لبنان» بعد تعرض مرفأ لبنان لانفجار أخيراً.

وقالت الامين العام في جمعية الهلال الاحمر مها البرجس في تصريح صحافي ان كل المؤسسات في الكويت تدعم جهود الهلال الاحمر الكويتي لدعم الاشقاء في لبنان حكومة وشعبا لأهالي لبنان.

واضافت ان اتحاد اصحاب الفنادق في الكويت من الداعمين لجهود الجمعية في كثير من حملات التبرع في الدول التي تتعرض للكوارث الطبيعية او من صنع الانسان معربة عن بالغ شكرها لتبرعهم السخي.

وذكرت البرجس ان الجمعية تلقت العديد من التبرعات السخية ضمن الحملة من عدد من المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص معربة عن بالغ شكرها لهذا التبرع السخي غير المستغرب من اهل الكويت.

واضافت ان حملة «معك يا لبنان» تهدف الى جمع ما يقدمه المجتمع الكويتي لأشقائه اللبنانيين وتحويله الى مواد اغاثية تغطي مجالات الاغاثة العاجلة والصحة والأمن الغذائي والمواد غير الغذائية الأخرى، مشيرة الى ان اغلب المساعدات وصلت الى الاهالي.

وذكرت ان خطة التدخل التي قامت بها الجمعية في لبنان انقسمت الى عدة مراحل وتمثلت في الاستجابة العاجلة من خلال توفير المواد الغذائية العاجلة، وتعزيز المرافق الصحية بالاجهزة الطبية والمستلزمات الصحية.

وأشارت البرجس الى ان الفريق الميداني للجمعية في لبنان كان في الساحة اللبنانية بكل امكانياته لتقديم العون والمساعدة سواء كانت طبية وغذائية او توفير ومد يعد العون للمصابين ومن فقد المأوى.

ودعت المتبرعين الى التبرع بكل ما يمكن لمساعدة المتضررين في لبنان عبر موقع الجمعية الالكتروني او زيارة الجمعية والتبرع من خلال «الكي نت».

