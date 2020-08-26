الفارس: تكويت العقود والاتفاقيات الاستشارية

وطن النهار

أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. رنا الفارس تسلمها لتقرير اللجنة المكلفة باعداد برنامج دعم العمالة الوطنية في العقود والاتفاقيات الاستشارية التي تبرمها الجهات التابعة لها، وانها اصدرت توجيهاتها بأن يتم ادخال توصيات اللجنة حيز التنفيذ بموعد اقصاه سبتمبر المقبل.

وأشارت في تصريح لها عقب تسلمها تقرير اللجنة، الى ان اللجنة رفعت مجموعة من التوصيات المتعلقة بتكويت العقود والاتفاقيات الاستشارية التي تبرمها وزارة الأشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للطرق والنقل البري، بشكل يهدف نحو تطبيق عملية التكويت، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية.

وقالت الفارس: تناول تقرير اللجنة لائحة التكويت وحصر المشروعات القائمة والمشروعات الجديدة، علاوة على ادراج بند التكويت في العقود الجديدة، وتشكيل فريق دائم للتعيين والمتابعة وربط ذلك مع ادارة مركز المعلومات للعمل على آلية الاعلان عن كيفية التقديم للبرنامج عبر الموقع الالكتروني للوزارة، وهذه التوصيات هي محل اهتمام بالغ لتكون اساساً لخارطة طريق تحقق طموحات الكوادر الوطنية الكويتية وتعزز الاستفادة الأكبر منها في تلك الجهات.

وأوضحت ان توصيات اللجنة التي ضمت نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، قد استعرضت الفرص والامكانيات المتاحة امام القدرات الوطنية ليتم وضعها ضمن الأولويات والاشتراطات المختصة بمعايير اختيار العقود والاتفاقيات الاستشارية، وذلك لتحقيق عملية التكويت الشاملة في هذا الجانب.

