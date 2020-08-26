«الصحة»: جميع المتصدين لـ«كورونا» من موظفي الوزارة ضمن «الفئة الأولى» للتكريم

وطن النهار

في خطوة تهدف الى الاسراع بصرف مكافآت البدون الذين عملوا في الصفوف الأمامية لمواجهة اخطار «كورونا» خاطبت وزارة الصحة ديوان الخدمة المدنية من اجل البدء في صرف تلك المكافآت.

وكانت «الصحة» قد دعت ديوان الخدمة المدنية، لاعتبار جميع موظفي وزارة الصحة الذين شاركوا في مواجهة جائحة كورونا منذ بدايتها في جميع المرافق التابعة للوزارة او التي كانت تشرف عليها من الفئة الأولى وهي (الشريحة الاولى عالية الخطورة) وذكرت ان تلك الفئة تضم المحاجر والمستشفيات الميدانية والمطار بصفتهم كانوا الصفوف الأمامية وكانوا عرضة لمخاطر الاصابة بالفيروس. وخاطبت الوزارة مجلس الوزراء بطلب تحديد آلية واشتراطات منح «وسام كورونا» لترشيح الموظفين المستحقين له، ولا تزداد في انتظار افادة ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء تمهيداً لاعداد كشوف الموظفين المستحقين للمكأفاة والأوسمة. وأعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 613 اصابة جديدة بمرض «كورونا» المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 81573 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 519 حالة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة

د. عبدالله السند لـ«كونا» ان من بين الحالات السابقة التي ثبتت اصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت اصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر ان الاصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 162 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و135 حالة في منطقة حولي الصحية و130 حالة في منطقة الجهراء الصحية و104 حالات في منطقة الفروانية و82 حالة في منطقة العاصمة الصحية. وبين ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 95 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7652 حالة. وأشار الى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4426 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 595049 فحصا. وكانت وزارة الصحة الكويتية اعلنت في وقت سابق شفاء 477 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 73402 حالة.

