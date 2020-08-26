«التربية»: استحداث منصب مراقب ثانٍ لكل مرحلة

وطن النهار

خاطب وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي ديوان الخدمة المدنية بشأن مقترح استحداث منصب مراقب ثانٍ لكل مرحلة دراسية (رياض الاطفال - الابتدائية - المتوسطة - الثانوية) في المناطق التعليمية.

وأكد الحربي أهمية أن يكون هناك مراقبان اثنان لكل مرحلة تعليمية في المنطقة الواحدة لعدة أسباب أبرزها معالجة المعوقات الفنية التي تحول دون ارتقاء عمل المراقب في المنطقة التعليمية، واستيعاب التوسع في حجم العمل بعد إنشاء مدارس جديدة في المناطق التعليمية لمراحل التعليم المختلفة. وأوضح الحربي أن وزارة التربية لديها خطة خلال خمس سنوات المقبلة لفتح ما يقارب (???) مدرسة جديدة، وهو أمر يتطلب وجود مراقب ثان لكل مرحلة تعليمية لاسيما مع كثرة الأعمال والأعباء الإدارية على المراقبين. وبين أن مقترح المشروع قائم على أن يكون المراقب الأول هو الرئيس المباشر لجميع مديري مدارس المرحلة في المنطقة التعليمية، والثاني هو الرئيس المباشر للمديرين المساعدين ورؤساء أقسام المواد العلمية، مؤكدا عدم وجود كلفة مادية إضافية حيث ان راتب مدير المدرسة هو نفس راتب المراقب. من جانب آخر تستعد وزارة التربية، لاستقبال حوالي 100 ألف معلم وإداري الثلاثاء المقبل مع بدء العام الدراسي الجديد في مختلف المراحل التعليمية، في ظل انخفاض العدد المتوقع بسبب الحالات العالقة في الخارج إلى جانب المعفيين من العمل لاسيما المصابين بفيروس كورونا. ويعكف قطاع التعليم العام، على بحث المقترح المقدم بشأن التجهيز لدورات المعلمين الجدد وفق آليات التعليم الإلكتروني الجديدة، حيث علمت «النهار» من مصادرها ان مدير عام منطقة حولي التعليمية بالتعاون مع مديرة الشؤون التعليمية، رفع الى قطاع التعليم العام مقترحا بهذا الشأن، مبينة ان الدورات التدريبية ستنفذ وفق آلية التعليم عن بعد لتدريب المعلمين الجدد من الكويتيين وغير الكويتيين. واوضحت المصادر ان الآلية الجديدة ستعتمد على شرح الجانب الفني والاداري في عملية التعليم عن بعد، لتشمل تدريب معلمي المواد الدراسية لجميع المراحل التعليمية على طرق استخدام برامج مايكروسوفت تيمز.

