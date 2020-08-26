العنزي: طوق النجاة في خطاب سمو نائب الأمير

وطن النهار

أكد رئيس جمعية اهالي الشهداء الأسرى والمفقودين فايز العنزي ان «كلمات سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد تُعد طوق نجاة من الأمواج المتلاطمة التي تهدد الوطن»، مشدداً على انه «على الجميع الالتزام بتوجيهات سموه لمواجهة التحديات والمخاطر». وأعرب العنزي عن ثقته في ان «الشعب الكويتي سيقف صفاً واحداً كالبنيان المرصوص لتغليب مصلحة الوطن والبعد عن المصالح الشخصية»، مشيراً الى ان «اطلالة سموه وكلماته التي خرجت من القلب ودخلت القلوب، عبرت عن ما يدور في الأذهان». واعتبر ان «تأكيد سموه على سيادة القانون وأنه سيطبق على الجميع مهما كانت مسمياتهم ومناصبهم يدل على حرص سموه على مصالح الشعب وتعزيز دولة المؤسسات». وأضاف «لسان حال الكويتيين كلهم سمعا وطاعة يا سمو نائب الأمير، ونعاهد سموك على تنفيذ التوجيهات السامية والتصدي لمثيري الفتن ومظاهر الفساد، وكلنا ثقة في هذا الشعب الواعي ومؤسساته الراسخة في الحفاظ على الكويت مشرقة مزدهرة مستقرة». وذكر العنزي ان «تضحيات الشهداء الأبرار خلال الغزو الغاشم ودفاعهم المستميت عن تراب هذا الوطن تدعونا اليوم ان لا ندخر جهداً في الحفاظ على سلامة الكويت وأمنها من عبث العابثين وكيد الكائدين، وكما حفظ الله الكويت سابقاً سيحفظها لاحقاً بفضله وكرمه ثم بحكمة قيادتها السياسية ووعي شعبها الكريم».