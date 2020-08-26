«التجارة»: مواعيد مسبقة لتوثيق عقود الشركات

وطن النهار

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اطلاق خدمة حجز المواعيد لتوثيق عقود تأسيس الشركات عبر الموقع الالكتروني لمركز الكويت للأعمال. وقالت في بيان صحافي ان اولى خطوات الحجز تبدأ بالدخول الى الموقع الالكتروني للمركز ثم الضغط على (الخدمات والمعاملات) والانتقال منها الى خدمات الشركات والمؤسسات والتراخيص. وأضافت ان الخطوة الرابعة لتكملة الحجز هي الضغط على (الاستعلام عن طلب التأسيس) من قائمة (خدمة تأسيس الشركات) ثم ادخال الرقم المركزي لطلب التأسيس والرقم المدني. وأوضحت الوزارة للمشتركين عند استيفاء موافقة الأدلة الجنائية سوف يظهر رابط حجز موعد لتوثيق العقد بعد ذلك يتم ادخال البيانات المطلوبة وتحديد مركز الخدمة واختيار الموعد بعدها سيظهر رقم الطلب مع الباركود. ولفتت (التجارة والصناعة) الى ضرورة حضور جميع الشركاء قبل الموعد المحدد بعشر دقائق.