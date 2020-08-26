مسلم بن عقيل سيف من أسياف آل محمد (عليهم السلام) ورسول أبي عبدالله (عليه السلام)

وطن النهار

يتطرق خطباء المنابر الحسينية في الليلة الخامسة من ليالي محرم الحرام ضمن فعاليات احياء ذكرى واقعة الطف على ارض كربلاء وما شهدت من مصائب وقعت على آل بيت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وتخللها احداث مؤلمة طالت الحسين ومناصريه -عليهم السلام-، يتطرقون الى سيف من أسياف آل محمد ابن عم الحسين وسفيره مسلم بن عقيل -عليهما السلام-، الذي جسّد أروع آيات الشجاعة والبطولة والصلابة والثبات على الحق بدءا من رحلته من المدينة الى الكوفة.

ويتناول الخطباء، سيرة سفير الحسين -عليه السلام- ومكانته وسر اختياره ليكون رسوله إلى الكوفة، وكذلك يتطرقون إلى مصرعه ومصرع ناصره هانئ بن عروة والأحداث التي ارتبطت بذلك اليوم.

وسجل مسلم بن عقيل -عليه السلام-، سفر عظيم في التضحية والفداء والإيثار، فكان سفير الحسين ومعتمده وثقته إلى الكوفة، حيث يسلط الخطباء الضوء على بطل من أبطال الثورة الحسينية ورائد أول التحرك الخالد.

واختار الإمام الحسين -عليه السلام-، مبعوثه مسلم بن عقيل -عليه السلام- كونه مؤهلاً تماماً لمثل هذه مهمة ارساله لاهل الكوفة لقيادته الحكيمة وشجاعته النادرة وهو خير من يمثله -عليه السلام-، لذا أرسله مع كتاب منه إلى أهل الكوفة والذي جاء فيه: «أني بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي وأمرته أن يكتب إلي بحالكم وأمركم ورأيكم فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملئكم وذوي الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت علي به رسلكم وقرأت في كتبكم أقدم وشيكا إن شاء الله». وخرج مسلم بن عقيل مع ثلاثة من الابطال الذين قد جاءوا بالرسائل إلى الإمام الحسين فعادوا مع مسلم ولما وصل مسلم إلى الكوفة نزل في دار المختار الثقفي حسب وصية الإمام حيث كان من كبار الشيعة ومن أوثق الشخصيات في الكوفة فتوافد عليه الناس فقرأ عليهم كتاب الإمام الحسين، الى ان تعزز الموقف واجمع الآلاف من المؤمنين على البيعة للامام الحسين بما يؤكد محتوى الكتب المرسلة مسبقا للامام الحسين، ولكن كان من بين تلك الآلاف المنافقين.

وكتب الجواسيس، ليزيد بموقف والي الكوفة آنذاك النعمان بن بشير وكان بينهم عمر بن سعد، ما حدى به إلى عزله وتولية عبيد الله بن زياد الذي شدد من قبضته على الكوفة أول دخوله لها فاضطر مسلم لمغادرة دار المختار واللجوء إلى دار هانئ بن عروة صاحب أمير المؤمنين، ومن ثم كثف ابن زياد من جواسيسه لاتباع أثر مسلم ومعرفة مكانه.

ويعد هانئ بن عروة، أحد زعماء الشيعة، الامر الذي دفع ابن زياد لزيارته بداعي الاطمئنان على صحته حيث كان مريضا في ذلك الوقت، وهو يعلم ما يتمتع به بن عروة من شعبية قوية وتأثير كبير في الكوفة، وكان مقصد بن زياد معرفة إذا كان على علاقة بمسلم أو معرفة مكانه، حينها كان هانئ قد أوى مسلم في داره فلما أرسل ابن زياد رسولاً إلى شريك يخبره بأنه قادم لزيارته في المساء اقترح شريك على مسلم قتل ابن زياد عند جلوسه لكن مسلم لم يجبه ولما جاء ابن زياد وجلس كان شريك يرمز في قوله إلى خروج مسلم ليقتله ولكن لم يخرج، وعند عتاب شريك لمسلم على عدم خروجه وقتل ابن زياد روى له مسلم حديث رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- «الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن».

بعد ذلك، تسارعت الاحداث حتى دله أحد الجواسيس على مكانه، لما علم ابن زياد بمكان مسلم أرسل ثلاثة أشخاص لاستدعاء هانئ بن عروة بحجة استبطائه عنه وأن الجفاء لا يحتمله ابن زياد خاصة وأن هانئاً من زعماء الكوفة، وحضر هانئ بعد الحاح، فكشف ابن زياد عن أمر الجاسوس وعرض على هانئ تسليم مسلم، فقال هانئ له «والله لو لم أكن وحدي ليس لي ناصر لما سلمته إليه أبدا حتى أموت دونه»، حينها غضب ابن زياد من هذا القول فأمر بتكتيفه ثم ضربه وسجنه.

ووصل خبر هانئ إلى مسلم فأمر مناديه برفع شعار الثورة ووزع الألوية على أصحابه وتوجه نحو القصر فدخل ابن زياد القصر وأغلق أبوابه، وقد أشار عليه أحد أصحابه وهو كثير بن شهاب بقتال مسلم لكنه رفض جبناً وخوفاً من مواجهة مسلم ولجأ إلى حرب الإشاعات الجبانة بأن جيش الشام قادم، بما يشير الى أذهان أهل الكوفة هتك الحرمات وقتل الأطفال، كما أمر ابن زياد برفع راية أمان لكل من يترك مسلما وينضم إليها، وكان للتهديدات أثرها الكبير في النفوس ووجدت صدى وتجاوبا من قبل النفوس الخانعة، حتى تفرّق الناس عن مسلم بن عقيل -عليه السلام-.

وتوالت الاحداث والتهديدات حتى أمر بن زياد بشن حملة للقبض على مسلم وعرض جائزة مغرية لمن يلقي القبض عليه أو يدل على مكانه في الوقت الذي كان مسلم يسير في أزقة الكوفة، فتوقف عند دار وقفت ببابها امرأة تدعى طوعة فطلب منها ماء ثم أخبرها بمن يكون فآوته، ولكن ابنها كان شرطياً عند ابن زياد وعند عودته في المساء عرف بأمر مسلم فأخبر ابن زياد الذي وجه قوة عسكرية إلى دار طوعة للقبض على مسلم.

وقال مسلم عندما رأى الجنود يقتحمون الدار، فقد جاءوا إلى الموت بأرجلهم فما إن اقتحموا الدار حتى شعروا كأن صاعقة نزلت على رؤوسهم من السماء أما المرأة فقد وقفت وهي مذهولة تنظر إلى هذا الإنسان الذي ثار بسيفه وهو يواجه هذه الجماعات وشد على الرجال بهذه البطولة والشجاعة المتفردة حتى اخرجهم من الدار، ثم عادوا إليه وشد عليهم حتى عجزوا من مواجهته ثم ظلوا يرمونه بالحجارة ويلهبون اطراف القصب، حتى قال عليه السلام «يا نفس اخرجي إلى الموت الذي ليس له محيص» فخرج إليهم مصلتاً سيفه فقاتلهم، الى ان طلب قائدهم الامدادات، وهنا فزع بن زياد وشعر بالخوف.

وارسل بن زياد الامداد وظل يفترسهم رسول الحسين كالاسد -بحسب وصف الخطباء- وتصدى لحملاتهم تلو الاخرى حتى ازدادت جراحه وطعنه من الخلف واجتمعوا عليه يضربونه بالسيف حتى سقط من كثرة النزف وأخذوه أسيرا، الى ان انتهى أمر بمسلم عليه السلام إلى قتله وقطع رأسه ورمي جثته من على سطح قصر الإمارة مع مناصره هانئ بن عروة وسحب جثتيهما بالحبال في شوارع الكوفة.

وانقرض نسل مسلم بن عقيل بعد قتل جميع اولاده الاثنين عبدالله ومحمد مع الحسين عليه السلام على ارض كربلاء والاثنين الآخرين احمد وابراهيم اللذان ذبحا بالقرب من نهر الفرات بعد معركة الطف، أما ابنته حميدة التي مسح الإمام الحسين على رأسها حين جاءه خبر مقتل أبيها وهي بعمر 4 سنوات، فقد تزوجت لاحقا من ابن عمها عبد الله بن محمد بن عقيل.

