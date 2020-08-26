خريبط: أم البنين صديقة شهيدة تبكي الحسين (عليه السلام) كل يوم في البقيع

وطن النهار

ارتقى سماحة الخطيب الحسيني الشيخ عبدالله خريبط المنبر في حسينية هيئة خاتم، النبيين مساء اول امس لإحياء شعائر الليلة الخامسة من شهر محرم 1442 هجري وبدوره بدأ الشيخ خريبط حديثه تاليا الآية المباركة «والذين امنوا بالله ورسله اؤلائك هم الصديقون»، وقال في رواية سمعت الامام الباقر -عليه السلام- يقول كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- اذا دخل الحسين -عليه السلام- يجذبه فاذا فلت فيقول يا امير المؤمنين امسكه فيقع عليه النبي ويقبله ويبكي، فيقول الحسين -عليه السلام- أبا يا رسول الله لم تبكي فيقول النبي بني حسين اقبل مواقع السيوف، وهناك رواية تقول «ان الحسين -عليه السلام- تقتله امته من بعده».

وتابع قائلا: والبكاء على الحسين -عليه السلام- عبرة كل مؤمن ومؤمنة ومثل هذا العزاء فقه وعلم وتزود بالعلم، وورد عن الامام الرضا -عليه السلام- «يقول كان ابي الكاظم -عليه السلام- اذا دخل عليه المحرم لا يرى ضاحكا وكانت تغلب عليه الكآبة والحزن حتى يمضي عشرة أيام فإذا كان يوم العاشر كان يوم مصيبة»، وكان السابقون من ابائنا لمدة عشرة أيام يظهرون الحزم ويطفئون التلفزيون، وفي روايات تقول انه ما ذكر اسم الامام الحسين في محضر الامام الصادق قط لا يرى مبتسما في ذلك اليوم وتلك الليلة، ثم يقول الحسين عبرة كل مؤمن ومؤمنة، وكان في مجالسه يأتي بالشعراء ليرثون الامام الحسين -عليه السلام-.

وأضاف: بالزيارة الجامعة احدى الفقرات تقول فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق، ونأتي للصلوات الشعبانية في دعاء يقرأ عند الزوال يقول اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة، وتطلب فيها أيضا وتقول اجعلني من جملة العارفين بهم، وفي كتاب المحاسن يذكر عن الامام الحسين عندما يأتي اليه زيد بن الارقم فيقول له يا زيد ما من شيعتنا الا وهو صديق شهيد فقال له زيد كيف ينالون هذا المقام وعامتهم يموتون على فرشهم ولم ينزلوا وادياً ولم يركبوا خيلاً فقال له الامام ألم تسمع قول الله تعالي «والذين امنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم» ولو كان الشهداء كما تقول يازيد لكانوا قليلا.

وقال: الامام الباقر يقول «ما شيعتنا الا من اتقى الله واطاعه» فالشيعة اهل كرم وامانة واخلاق وصدق حديث وقال الامام كذلك «يا جابر من كان لله مطيعا فهو ولي ومن للإله عاصيا فهو لنا عدو»، والمؤمن صديق اذا زار الائمة وفي الرواية عن الامام الباقر -عليه السلام- «العارف منكم بهذا الامر (الولاية) المنتظر له فيه الخير الكثير كان كمن قاتل مع القائم من آل محمد -صلى الله عليه واله وسلم- بسيفه، والامام الباقر يقول لأبي خالد الكاظمي: يا أبا خالد ان زمانه افضل من كل اهل الزمانات، فقال له لماذا يا ابن رسول الله فقال: لان الله اعطاهم من العقول والافهام ما رأوا به الغيبة كمشاهدة.

وتابع: ان ام البنين صديقة شهيدة وكانت تخرج في البقيع وتبكي على الحسين -عليه السلام- وكانت من البكائين وبكاءة على الحسين وهي باب الحوائج عند الله ويختص الله برحمته من يشاء ولها الكرامات المعروفة وقدمت أربعة أولاد في سبيل الحسين.

