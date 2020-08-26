الإمام الحسين (عليه السلام) هاجر وصبر كأولي العزم من الرسل

وطن النهار

في كتابه «الامام الحسين -عليه السلام- وهجرة الأنبياء» لفت المؤلف د. حيدر الجمعة الى منزلة ومكانة الإمام الحسين -عليه السلام- عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مشيراً الى ان الأمة بعد استشهاد الإمام في كربلاء قامت من رقدتها واستيقظت من سباتها، ووعت المخاطر التي كانت تحيط بها.

وقال ان قصة الحسين -عليه السلام- الخالدة تتناقلها الأجيال عصراً بعد عصر، وستظل كذلك إلى قيام الساعة.

الكتاب الذي تضمن مقدمة وفصلين ثم خاتمة يعد واحداً من المؤلفات التي وثقت صوراً بل مكتبة من الصور النادرة التي يشتم منها القارئ عبق التاريخ الموغل في القدم.

اما مقدمة الكتاب فقد جاءت كاشفة عن محتواه مبينة لمعنى الهجرة، إذ تساءل فيها المؤلف ما معنى الهجرة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة؟

وقال لوحظ بأن كلمة الهجرة لها أهمية خاصة في القرآن الكريم والسيرة النبوية.

وزاد: والمراد بالهجرة الانتقال من نقطة او بلد الى بلد آخر لينجو الإنسان بدينه ويحفظ عقائده ويؤدي ما أمره الله من واجبات وطقوس إسلامية بحرية واطمئنان.

وذكر ان كلمة الهجرة تعني القطع والترك، ومنها اشتقت كلمة المهاجرين لأنهم هجروا عشائرهم وبلدانهم وانتقلوا الى أماكن أكثر أمناً.

ومضى يقول: اول ما يسمع المسلم كلمة الهجرة يتداعى إلى الذهن هجرة خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

واستطرد قائلا: ان أمانة البحث تفرض علينا أن نعرض سيرة الأنبياء عليهم السلام منذ نبي الله آدم -عليه السلام- الى هجرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ودور الهجرة حيال كل منهم وأثرها في تثبيت ونشر الرسالة الموكلة لهم من رب العالمين.

وأضاف: لقد اخرج الله سيدنا ونبينا آدم -عليه السلام- من الجنة ليبدأ رحلة جهاده مع الشيطان، وليكون متبعاً لما جاء في القرآن الكريم «قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى» سورة طه الآية 123، ولو بقي آدم في الجنة لما كانت هناك حاجة للأنبياء أو الشياطين، ولكن هناك حكمة إلهية كبيرة من الخلق ووجود البشر على النحو الذي نحن فيه وان هناك نظرية محددة من عدم الطاعة وما يترتب عليها من العقاب والجزاء على الأعمال.

وعن هجرة سيدنا ونبينا نوح -عليه السلام- قال انها تمت عندما امتلأت الارض فجوراً وفساداً أغرق الله الأرض وبدأ نوح رحلة دعوة جديدة على أرض جديدة.

وتناول هجرة سيدنا ونبينا ادريس -عليه السلام- فقال: قد امر بالهجرة بعد ان توعده أحد الجبابرة بالقتل (فأوحى الله إليه أن اخرج من قريته وخلني وإياه فوعزتي وجلالي لأنفذن فيه أمري..) فخرج وأصحابه (وعدتهم عشرون رجلاً فتفرقوا في القرى وشاع خبر إدريس في القرى) وكانت مدة هجرته عشرين عاماً.

وتطرق لهجرة سيدنا ونبينا ابراهيم عليه السلام، (وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين) هاجر من موطنه إلى فلسطين بالشام ثم إلى مكة وبلاد الحجاز مع ابنه إسماعيل -عليه السلام- ثم إلى مصر، ثم تناول هجرة سيدنا ونبينا اسماعيل -عليه السلام- فقد هاجر وهو صبي في المهد وتركه أبوه مع أمه هاجر في ارض جرداء لا زرع فيها ولا ماء ومن هذه الهجرة كانت أعظم مدينة مقدسة فيها بيت الله الحرام (مكة المكرمة)، وهجرة سيدنا ونبينا لوط عليه السلام، وهذه الهجرة مصاحبة لهجرة عمه ابراهيم فشكلا معاً فريقين مهاجرين متكاملين يأمران بالمعروف وينهيان عن المنكر حيثما ارتحلا وحيثما حلا.

ووقف المؤلف على هجرة سيدنا ونبينا يوسف -عليه السلام- هجرة عجيبة بدأت بمؤامرة عليه ثم بمحاولة قتل غير مباشرة له حين القاه اخوته في البئر ثم ما تبع ذلك من استرقاق وعبودية وسجن واتهام بالباطل له حتى مكنه الله في الأرض فأخذ يتذكر ما كان من ابتلاء ويقول ما كان في سورة يوسف (ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم) سورة يوسف الآية 100.

