الزلزلة: توجهوا إلى الله وتوبوا وأقبلوا على الصلوات

وطن النهار

اقام مسجد الزلزلة في المسايل مساء اول امس مجلسا حسينيا احيا فيه ذكرى الليلة الخامسة من شهر محرم وارتقى المنبر السيد مصطفى الزلزلة وحملت الخطبة عنوان «شمولية الخطاب الحسيني بمكة» وبدوره قال السيد الزلزلة: مع فائدة من فوائد «كورونا» المحور الأول حيث من الملاحظ ازدياد حالة الوعي لدى الناس ولا اقول عند الكل لكن شيئاً ملحوظا نجد كثيرا من الناس اصبح عندهم وعي بعد هذه الجائحة على المستوى الديني وعلى المستويات الاجتماعية والصحية والطبية والاقتصادية والسياسية والكثير من الناس يتكلمون في نشر الوعي الصحي واهميته ونشر الوعي الديني والاقتصادي واهتمام الناس واضح بطرق الحماية والوقاية وتقوية المناعة والعلاج ولبس الكمامات ومراعاة التباعد وهذه الأمور والتوجه الى التنظيف والتعقيم وغسل الملابس والاغراض والبدن وممارسة الرياضة بانواعها وهذا امر جيد، وكذلك الخوض بالجانب السياسي وهل هذا الفيروس متعمد واحتمالية كون الفيروس من صنع البشر ام لا والاثار المترتبة عليه وهل المقصود كسر اقتصاد دول معينة ام ماذا والتوجه الى التحليلات.

وتابع: وهناك الوعي الديني وكثير من الناس مهتمون بالتوجه الى الله والتوبة من الذنوب والاقبال على الصلوات والاذكار والاستغفار وقراءة القرآن وقضاء الصلوات الفائتة في الذمة والحمد لله انهم ظنوا ان لا ملجأ الى الله الا اليه وهارب منك اليك، وهناك ايضا من هم بالعكس من زادتهم الجائحة تكبرا ونفورا ولا مبالاة ولكن هم اقل، وهناك من اصبح يستفيد من القرآن والدين والطب النبوي وطب الائمة في الجوانب الصحية المتعددة.

وصايا طبية

ومن تلك الروايات عن امير المؤمنين ينصح ولده الحسن -عليهما السلام- يقول له «يا بني اوصيك بأربع تستغني بها عن الطب كله، لا تجلس على الطعام الا وانت تشتهيه ولا تقم الا وانت تشتهيه وجود المضغ واعرض نفسك على بيت الخلاء قبل ان تنام فان فعلت ذلك استغنيت عن الطب كله» بالاضافة الى الرواية النبوية المشهورة «المعدة بيت الداء والحمية راس كل دواء» فاكثر الامراض من الطعام والشراب مثل الضغط والسكر والكوليسترول وامراض كثيرة فهناك توجه ولله الحمد جهة الشرع، والنبي صلى الله عليه اوصى بأنفس شيئين في الوجود ولا اثمن منهما فأوصى بالقرآن الكريم والعترة الطاهرة شيء يتعلق بالله تعالى وشيء يتعلق به.

وتطرق الزلزلة في حديثه الى المحور الثاني وهو الامام الحجة المهدي عجل الله فرجه في القرآن الكريم ونذكر رواية فيها اكثر من اية من عدة سور، وذكرت في كتاب الغيبة للطوسي وكتاب الغيبة للنعماني وهما مصدران مهمان بسند عن رجل يسمى الحسن بن محبوب يروي عن الامام الرضا عليه السلام والامام كثيرا ما يركز على موضوع المهدي في رواياته واذكر لكم ثلاثة نماذج مثل الدعاء المعروف بدعاء الفرج « اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن» وذكره الشيخ الكليني في كتابه الفروع وذاكره شيخ الطائفة الطوسي في التهذيب والكليني معبر عن ائمة ثلاثة او اربعة بالصالحين والكليني معبر عنهم بالصادقين والنتيجة انهم الامام الرضا والامام الجواد والامام الهادي عليهم السلام واحتمال الامام العسكري وان كل عصر في هذه العصور كل واحد من الائمة كان يوصي بقراءة هذا الدعاء وسبق ان قلت احذروا ممن يقول انها ليست رواية عن المعصومين وشيء اخر انه قبل ان تبدأ بالقراءة ابدأ بالبسملة وصل على محمد وال محمد، والنموذج الثاني نعرفه من الادعية المتعلقة بالامام المهدي وهو دعاء الندبة ودعاء العهد وادعية اخرى في مفاتيح الجنان.

والنموذج الثالث عندما نرى الامام مع دعبل الخزاعي وذكر الامام بالتائية وكان يدعو ان يسهل مخرجه ويعجل فرجه وينصره نصرا عزيزا وكان يقول لدعبل نطق على لسانك روح القدس جبريل عليه السلام بهذين البيتين ودعا له.

الإمام الحجة (ع)

يحشره الله في زمرته ووفقك بالنظر اليه وهذا يعني ان هناك اهتماما كبيرا من ائمتنا وخصوصا الامام الرضا بالامام المهدي عليه السلام، ونرجع للرواية التي يذكر فيها الامام المهدي على لسان الامام الرضا عليه السلام وهنا الحسن المحبوب يروي عن الامام قال لابد من فتنة صماء صيلم، وصماء صمخاء لا تسمع ما ترحم وصيلم اي تؤذي داهية، وهنا الامام يوضح انها تأتي عند فقدان الرابع من ولدي ويقصد المهدي عليه السلام ويحزن لفقده اهل الأرض واهل السماء وكم من مؤمن متأسف حيران حزين متلهف عند فقده الماء المعين بابي وامي سمي جدي وشبيهي وشبيه موسى بن عمران والشبه مع موسى بن عمران في اخفاء الولادة والثانية يواجه الطواغيت والثالث الهجرة والرابع نصرة المظلومين والمستضعفين ويكمل الامام الرواية «وقد نودوا نداء يسمعه من في البعد كما يسمعه من في القرب يكون هذا النداء رحمة على المؤمنين وعذابا على الكافرين» وبعد ذلك سأله الحسن بن محبوب يا ابن رسول الله بابي انت وامي وما هو هذا النداء، فقال ثلاثة اصوات في رجب وما هي الأصوات الثلاثة فقال له اولها ألا لعنة الله على الظالمين واما النداء الثاني المؤمنين ازفت الآزفة اي اقتربت الساعة واما الثالث فيرى الناس بدنا نحو الشمس يقول لهم ابشروا لقد كر امير المؤمنين في هلاك الظالمين ويكمل الامام الرضا يقول عند ذلك المؤمنون يفرج عنهم ويود الأموات لو كانوا احياء ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب الغيظ من قلوبهم».

حج الحسين (ع)

وأشار الى مسألة مختصة بالامام الحسين عليه السلام هناك مسألة في مناسك الحج والامام الحسين كان في مكة وكان بامكانه ان يحج ولكن ما جعلوه يحج وحول طريقه وخرج بعد ان اعتمر عمرة مفردة من مكة الى كربلاء، وهناك مسألة تذكر ومرتبطة بزيارة الامام الحسين عليه السلام ومنها الروايات التي تتكلم على افضلية الزيارة وخصوصا في يوم عرفة وان الله ينظر الى زوار الامام في يوم عرفة قبل ان ينظر الى الحجاج وهم في ارض عرفة، ومثل هذه الرواية جعلت الكثير من الناس يذهب الى الامام الحسين في يوم عرفة طبعا بعد ما يحج الحج الواجب اذا كان مستطيعا، وكثير من الناس نذروا انهم يذهبون للزيارة في يوم عرفة، والفقهاء يذكرون مسألة في مناسك الحج فيقولون اذا استطاع الشخص وقدر على الذهاب للحج وكان قد نذر ان يزور الامام الحسين عليه السلام في كل يوم عرفة انحل نذره ويجب ان يذهب للحج ويسقط الواجب وكذا اي امر يزاحم الحج ومن ثمة يعود الى نذره لاحقا، وكان الامام الحسين لمدة اربعة أشهر في مكة وكان قد وجههم وحدثهم ورغبهم بالخروج معه ونصرته ولم يلبي نداءه الا القليل وليلة التروية قام خطيبا فيهم خطابا شموليا والقى عليهم الحجة وقال الا من كان فيكم باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبح ان شاء الله، وجاءه اخوه محمد بن الحنفية وقال له انظر في الامر وقال له سأنظر وفي الصباح الامام الحسين عزم على الرحيل وعندما قدم له محمد بن الحنفية قال وعدتني ان تنظر في الامر فقال وانا كذلك ولكن رأيت جدي رسول الله في رؤيا في شأني وشأن النساء فقال له وما هي هذه الرؤيا فقال قال لي يا حسين ان لك في الجنات درجات لن تنالها الا بشهادتك فاخرج فقد شاء الله ان يراك قتيلا ويرى هؤلاء النساء سبايا على اقتاب المطايا وانطلق وودع محبيه واهل مكة ولم يخرج معه الا القليل منهم.

