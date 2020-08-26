الشلاش: الحسين (عليه السلام) خرج من مكة لإصلاح الأمة

وطن النهار

احيت حسينية آل الرسول ليلة الخامس من شهر محرم والتي تختص بشهادة مسلم بن عقيل -عليه السلام- حيث ارتقى المنبر الخطيب الشيخ احمد الشلاش وتطرق الى سيرة رسول الحسين الى الكوفة مسلم بن عقيل وقصة شهادته في الكوفة قبل يوم عاشوراء.

واستهل الخطيب الشيخ احمد الشلاش محاضرته بأية من الذكر الحكيم «لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس»، وقال الاصلاح الذي ذكرته الآية الشريفة وأيضا كما يمر علينا ذكرته روايات اهل البيت عليهم السلام والاصلاح هو مطلب رئيسي لكل افراد المجتمع ويسعى لتحقيقه كل فرد من افراد المجتمع الذي يعيش في هذا الواقع ولكن كما يعبر عنه علماؤنا وكما تعبر عنه روايات اهل البيت عليهم السلام من الصعب تحقيقه الا ان يكون عند الانسان اصرار وعزيمة ويعطي من نفسه وجهده في سبيل انه يريد ان يحقق الاصلاح في نفسه وفي المجتمع، ولو استقرأنا آيات القرآن الكريم سنجد ان الله سبحانه وتعالى ذكر الاصلاح في القران الكريم بشكل كريم جدا كما في الآية الكريمة «وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين» وأيضا روايات اهل البيت ذكرت موضوع الاصلاح باستفاضة وهناك رواية للامام الصادق -عليه السلام- يقول اتاه رجل قال لهم يابن رسول الله ماذا تعني الاية (ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها» فقال الامام اعلموا ان الأرض كانت فاسدة فاصلحها الله بجدي محمد صلى الله عليه واله وسلم.

وأضاف: الاصلاح مطلوب بالقران الكريم وروايات اهل البيت وعلماؤنا يقولون كل ما يناسب الفطرة فهو من الصلاح وكل ما يخالف الفطرة السليمة فهو من الفساد، لذلك نجد ان القران الكريم ركز على الاصلاح بكل مستوياته مثل اصلاح الفرد والاسرة والمجتمع والزوجين والمتخاصمين والعشائر والقبائل وكثير من الأشياء لان الله تعالى يعلم علم اليقين انه لن يستقيم المجتمع دون الاصلاح، وركزت الايات الكريم على اصلاح الفرد وهذا التركيز لأنه كلما صلح الفرد صلحت الاسرة واذا صلحت الاسرة صلح المجتمع وبالعكس تمام متى ما فسد هذا الفرد فسدت الاسرة والمجتمع وهي قاعدة لا نستطيع ان نتجاوزها الا نادرا، وقبل هذا نتساءل لماذا التركيز على اصلاح الفرد وان الله كرم الانسان وفضله على كثير من الخلق وجعله خليفة على الأرض اليس من واجب الله ولطفه ان يصلحه اولا حيث قال تعالى: «ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا».

واستعرض الموارد التي فضله الله به واهم شيء اراد الله ان يحرر بني ادم والفرد من الأفكار المنحرفة وان يخلصه من عبادة الاوثان الى عبادة الله تعالى ويجعله موحدا لله، والبعض يقول لماذا التوحيد مهم، وكل علمائنا يقولون متى ما فسدت عقيدة الانسان بالله فسدت جميع العقائد، وأول شيء ان نعرف ان الله هو الذي خلقنا وكرمنا ورزقنا لذلك تجد ان الله تعالى من بداية الخليقة وبعث ادم ركز الله تركيزا كبيرا على اصلاح الناس واخراجهم من عبادة الاوثان الى عبادته تعالى ولا يخلو زمن ومكان ومجتمع الا ويوجد من يؤدي دوره من خلال عبادة الله تعالى، والان هناك غزو فكري يحارب عقيدة الانسان وتجعله يذهب من عبادة الله الى اشياء لذلك علينا ان نقوي القاعدة والبنية التحتية للانسان ولا نترك اطفالنا وشبابنا وعائلاتنا من غير تركيز على العقيدة وتقويتها خصوصا في ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية.

وقال: كل انسان يجب عليه ان يتحمل المسؤولية بحس النطاق الضيق حوله ويهتم بعائلته ولا يترك الحبل على الغارب لهم فيتعرضوا للتلوث الفكري والعقائدي والاجتماعي، والله سبحانه وتعالى يريدنا ان نعيش حياة طيبة ومريحة ومجتمع صالح لذلك سن الله تعالى الكثير من العبادات مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج والكثير من السنن والعبادات التي ان التزم بها الانسان يعيش حياة جيدة في مجتمع منتظم وصالح ومتى ما عطلنا حدود الله نعيش في مجتمع فاسد خصوصا مع التهاون في اقامتها، وابسطها اننا عطلنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بيننا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول «ولتأمرن بالمعروف وتنهين عن المنكر او ليستعملن الله سبحانه وتعالى شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم»، فمن يعطل الصلاة والصوم والسنن فلا نستغرب ان يسلبنا الله النعم لتهاوننا، وكذلك اراد الله سبحانه وتعالى ان في مكان جيد قابل للعيش وما اراد له ان يعيش في غابة ومتى ما تحلى الانسان بالصفات الحميدة يعيش في مجتمع جيد والا يعيش في غابة. وأوضح ان الامام الحسين عليه السلام عندما قام بأول بوادر الاصلاح ارسل مسلم بن عقيل الى اهل الكوفة وهو الذي كان يقول لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا وانا خرجت للاصلاح في امة جدي، وذهب مسلم بن عقيل الى الكوفة ولكن مع الأسف نصروه ومن ثمة خذلوه وصلى المغرب والتفت حواليه فلم يجد احدا الا نفر من الناس، ويمشي في ازقة الكوفة فيلتفت فلا يجد من يقول له هذا الطريق في ازقة الكوفة وتركوه وحيدا فريدا فوقف على باب دار واذا بامراة قال لها الي بشربة من الماء وشرب وظل واقفا، فاتت اليه مرة اخرى وقالت له ياهذا الم تشرب الماء فلا يحق لك الوقوف على باب داري، فقال لها يا امة الله ليس لي اهل وعشيرة في هذا المصر أريد ان ابات هذه الليلة وانا اجازيك يوم القيامة فقالت له من انت فقال لها ان مسلم وعمي علي بن ابي طالب.

