حسن: مسلم بن عقيل استشهد على خُطى الحسين (عليه السلام)

وطن النهار

أقامت حسينية اولاد الحسين عليه السلام مجلسها الحسيني لليلة الخامس من محرم الحرام حيث احيت شعائر استشهاد مسلم بن عقيل عليه السلام وبدوره ارتقى المنبر الشيخ محمد حسن والقى محاضرة دينية ورثاء واستهل مجلسه بقول الله تعالى «وابتغوا اليه الوسيلة» وقال: تعتبر مسألة التوسل بالنبي واهل بيته سلام الله عليهم اجمعين من الأمور الواضحة في عقيدتنا بل من الأمور التي نمارسها بشكل جلي ونتقرب الى الله ونتوسل إليه بهؤلاء الاطهار صلوات الله عليهم اجمعين، في المقال هناك من يأتي ويعترض على هذه المسألة ويعتبرها خروجا على الدين ومبرراته على ذلك امور عدة من اهمها يقول: لماذا تجعل بينك وبين الله تعالى واسطة والله سبحانه وتعالى يقول اني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، فلماذا انت تجعل هذه الواسطة وكأن الله بعيد عنك؟، والاسلام جاء اساسا لمحاربة الوسائط التي تكون بين العبد وبين الله تعالى لذلك المشركون كانوا يقولون انما نعبدهم ليقربونا من الله زلفى تجد انه يرفض هذا المبدأ، ويقول توجه الى الله بشكل مباشر واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله، ثم يأتي ويقول انتم تدعون انكم تتبعون اهل البيت عليهم السلام والنبي واهل البيت اذا سألوا الله يتوجهون بمن او يتوجهون بشكل مباشر فلماذا لا تتبعونهم وتتوجهون بشكل مباشر الى الله وتخالفونهم وتجعلون بينكم وبين الله واسطة.

الاستغفار

وتابع: لنقف مع هذه المسألة في البدء عندما نأتي الى قضية وجود واسطة بيننا وبين الله تعالى فهل هذا الامر نحن اخترعناه من عند انفسنا ام ان القرآن الكريم هو من اوصانا بهذا الشيء وامرنا به والآية المباركة تقول «ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما»، من الذي امرنا ان نتوجه الى النبي صلى الله عليه واله قبل ان نستغفر الله عز وجل وتبين الاية انه بعد استغفارنا يستغفر لنا الرسول وهو سبحانه من امرنا بذلك، وبتصريح القرآن وكيف تقولون بان الاسلام جاء لمحاربة الواسطة اضف الى ذلك رواية من الروايات المعتبرة عندهم وحتى ابن تيمية يعتقد بصحتها ويرويها الترمذي في جامعه فيقول جاء رجل اعمى الى النبي صلى الله عليه واله وقال يا رسول الله ادعو الله ان يعافيني فقال له النبي ان شئت صبرت وهو خير لك، وان شئت دعوت لك فقال ادع لي يارسول الله، فقال له اذهب توضأ ثم ائتي المسجد وصل ركعتين ثم قل اللهم اني اتوجه اليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا نبي الرحمة اني اتوجه بك الى الله لتقضي حاجتي اللهم شفعه في، ويقول الراوي ما ان اتم الرجل ما امره النبي بعد ان توسل بالنبي رد الله اليه بصره، وياتي السؤال اليس هذا هو التوسل فكيف يأتي من يقول ان الاسلام يرفض الواسطة بيننا وبين الله فلو كان التوسل شركا هل يقبل ان يعلمه النبي للناس ام انه من السنة.

وأضاف: عندما نبحث في المسألة نعرف انها من صلب الاسلام وهكذا نرى اخوة يوسف عندما قالوا يا ابانا استغفر وهم يعلمون ان لابيهم وجاهة عند الله فجعلوه واسطة بينهم وبين الله تعالى وتجد انها واضحة في الروايات لدى المخالفين لنا، ويأتي بعضهم ويقول هذا الفهم غير صحيح وان التوسل بالأحياء جائز اما التوسل بالأموات غير جائز، ودليله ما رواه البخاري ان الخليفة الثاني كان اذا اجدبوا يتوسل بالعباس عم النبي وكان يقول اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك وهذا عم نبيك فيسقون، ولو ان التوسل بالاموات جائز لتوسلوا به ميتا وما ذهبوا للعباس وذلك شرك بالنسبة للاموات.

التوسل

وقال: نرد على ذلك اولا هذه العبارة تنقض الاشكال الأول لانهم كانوا يقولون ان الاسلام لينفي اي واسطة بين العبد وربه والان يقولون يجوز التوسل بالاحياء دون الأموات واذا جاز ذلك فانت حللت ذلك بالنسبة للاحياء، ثانيا توسلنا بالنبي واهل بيته تختلف عن قضية توسل المشركين فالقرآن يقول «وما نعبدهم الا ليقربونا من الله زلفى» ونحن لانعبدهم حتى تنطبق علينا الآية بل نحن نتوسل بهم ولا نعبد إلا الله وهناك فرق كبير بين الامرين، ومن الباب الأول فاذا توسلنا بالامام الحجة ونعتقد انه حي فالمفروض انه لا مشكلة لك معنا والامر الثاني نحن اذا اردنا ان نستدل على اي شيء يجب ان يكون الدليل اما ان نقول قال الله تعالى او قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم، وانتم تقولون، ان التوسل بالنبي بعد موته غير جائز واذا قبلنا منك ذلك ولكن نطلب منك رواية واحدة تقول ان النبي قال ان التوسل به بعد موته غير جائز حتى لو سندها ضعيف، وان كان شخص يخالف فعل النبي او قول مختلف فنحن غير ملزمين به.

واستطرد قائلا: وثالثا من قال بان هذا دليل على عدم جواز التوسل بالأموات والقاعدة تقول بان اثبات شيء لا ينفي ما عداه وهذا دليل اخر بان التوسل غير مختص بالنبي صلوات الله عليه واله بل تستطيع ان تتوسل بغير النبي وبأرحامه على وجه الخصوص، وهم كانوا يتوسلون بالنبي وباقربائه ايضا، اضف الى ذلك انه اصلا لماذا توسل بالعباس وليس شخصا اخر فيقال انه عم النبي صلى الله عليه واله فيرجع التوسل به الى النبي ومقامه، ونختم بهذه العبارة نحن لماذا نتوسل بالنبي صلى الله عليه واله او اي شخص اخر؟ أليس لان له مقاما ووجاهة عند الله عز وجل، وهل ان هذا المقام ثابت للنبي في حياته فقط ام حتى بعد وفاته ومن المسلم ان مقامه واحد في حياته وبعد وفاته وقد يكون اعلى، ونضيف الى ذلك فانتم تقولون اذا سلمت على النبي فيرد عليك السلام ونحن نقول كما يسمعنا بالسلام فهو يسمعنا بالتوسل والقضية بشكل مجمل ان هناك موقفا من فئة معينة لا يرودونا ان نتوسل بهم.

شفاعة الله

وزاد: والان نأتي الى قضية ثانية ترتبط بعقيدتنا ونلاحظ عندما نتوسل بالنبي واهل البيت عليهم السلام لسان حالنا يقول يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله ودور هذا المعصوم او المستشفع به انه يشفع لنا عند الله والله هو الذي يقضي الحاجة، والسؤال مثلا نحن في دعاء الفرج نقول يامحمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران فهل معناه اشفعا عند الله حتى يكفيني او حتى ينصرني ام بمعنى انتما اكفياني وانصراني، والصيغة تعني ان الطلب منهما مباشرة فهل يجوز ذلك أم لا ومن يقضي الحوائج أليس الله «اذا مرضت فهو يشفين»، فنقول ان ذلك ليس شركا ونضرب مثالا فالله سبحانه وتعالى اعطى المسيح ابن مريم القدرة على احياء الموتى والقدرة على ان يبرأ الاكمه والابرص باذن الله، وكانوا يطلبون من المسيح بشكل مباشر بان يبرأ الاعمى والمسيح يطلب من الله، ويصح انك تعتقد انه نبي الله والله اعطاك القدرة على ذلك باذنه واطلب منك ذلك وهذا لا يوجد فيه خطأ، ودليل اخر قصة آصف بن برخيا وسيدنا سليمان يعرف ان الله اعطى لآصف هذه القدرة لذلك قال آتوني بعرش بلقيس بقضية مفصلة من اليمن الى بيت المقدس وسيدنا سليمان طلب من آصف مباشرة بان يفعل هذه القدرة ويأتي بعرش بلقيس وهذا الطلب لا اشكال فيه. وزاد: وكما في الروايات «ما جعل الله عز وجل لنبي من انبيائه من شيء الا وجمع ذلك كله لحبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم» فانا اطلب منه ان يعطيني مما اعطاه الله واذن له ان يعطي، والله هو الفاعل الحقيقي وغيره فاعل بالواسطة وما يفعلونه باذن الله واقداره وقدرته سبحانه وتعالى ولهذا نتوجه بهم سلام الله عليهم ونتوسل بهم الى الله سبحانه وتعالى.

وهذه الليلة نرثي شخصية عظيمة اعتمد عليه الامام الحسين وكان يقول اخي وابن عمي وثقتي من اهل بيتي وهو مسلم بن عقيل الذي ادى الأمانة على اكمل وجه واستشهد في سبيل الله وعلى خطى الحسين عليه السلام.

