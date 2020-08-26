أخلاقية المسؤولية في ثورة الحسين (عليه السلام)

إيمانيات

أنّ هذا العامل الأخلاقي وإن كان يشكل جزءاً مهماً من نهضة الحسين (عليه السلام)، وهذا الهدف (رفض الضيم ورفض الذلّ والخضوع) وهذه الأخلاقية التي يتمثل بها الحسين (عليه السلام) وإن كانت تشكل جزءاً من الأهداف الإسلامية ومن تحرك الحسين (عليه السلام) إلّا أنّها لا يمكن أن تكون هي التفسير الكامل لحركة الحسين (عليه السلام) كلّها. وذلك لأنّ الحسين (عليه السلام) - بصفته إماماً يتحمل مسؤوليات تجاه الأُمّة الإسلامية - لا ينطلق في تحركه من المشاعر الخاصة والعواطف أو الأحاسيس الأخلاقية الذاتية النبيلة فحسب، بل ينطلق أيضاً من المصالح الإسلامية العليا للدِّين والأُمّة والواجبات والمسؤوليات العامة حتى لو كانت على حساب العواطف والأحاسيس النبيلة والأخلاق الإسلامية الذاتية الخاصة، ولذا فقد يفرض على الإمام الحسين (عليه السلام) أحياناً أن يقف موقفاً يبدو للوهلة الأولى أنّه يتسم بالتنازل من أجل مصلحة إسلامية أكبر وأعظم، كما وقف الإمام الحسن (عليه السلام) في الهدنة مع معاوية وعلى خلاف ميوله وعواطفه النبيلة، فإنّ: «الحسن والحسين... إمامان قاما أو قعدا» كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أي انّ كليهما من حيث الإمامة متساويان، وهما تربيا في بيت واحد في حجر واحد، من أُم واحدة، ومن أب واحد، ومن جد واحد، أي انّهما لا يختلفان في شيء من الأشياء النفسية العامة أو الأخلاقية أو الاجتماعية، ومن هنا لا يمكن أن نفترض أنّ أخلاقية الإمام الحسن (عليه السلام) - بشكل عام - تختلف عن أخلاقية الإمام الحسين (عليه السلام)، ومن ثمّ نفترض أنّ أحدهما يرضى بالضيم والآخر لا يرضى به ، وإذا افترضنا أنّ حركة الحسين كانت منطلقة (فقط) من قضية أخلاقية ذاتية فردية وهي قضية رفض الظلم والذل، فسوف نواجه - إذن - التساؤل بالنسبة إلى الإمام الحسن (عليه السلام)، هذا الإنسان الذي عاش إلى جنب الإمام الحسين (عليه السلام) وهو إمام أيضاً، ومع غض النظر عن إمامته فإنّ الإمام الحسن (عليه السلام) عاش نفس ظروف الإمام الحسين (عليه السلام) ونفس الأخلاقية، ونفس الأوضاع والمستوى الاجتماعي، ومن حيث التربية ومن حيث كلّ الخصوصيات، فلماذا تكون هذه الأخلاقية موجودة في هذا الإنسان وليست موجودة في ذلك الإنسان؟ وأشار الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم عاشوراء إلى هذا البعد وهذه الحقيقة أيضاً وتحدّث عن موقفه، وأنّه ليس موقف رفض الضيم وحده. انّما نظرة الإسلام إلى هذه القضية هي أنّ هذا شيء مهم في الإنسان وهدف من أهداف حياته، إلّا أنّ هذا الهدف ليس كلّ شيء في الحياة. والفرق إنّما هو في النظرة الكلية إلى الحياة، حيث كان الإنسان الجاهلي العربي يرى الحياة محصورة في الدُّنيا، والمناقبية فيها هي العزة والكرامة الفردية، فهي أهم شيء في هذه الحياة؛ وأمّا في النظرية الإسلامية فالحياة هي الآخرة، والدُّنيا هي طريق الآخرة، ومقياس المناقبية في الحياة هو عمل ما يرضي الله تعالى وينفع المجتمع الإنساني في تكامله وعلى المدى الطويل، وبذلك تصبح العزّة والكرامة الفردية إحدى المفردات في حياة هذا الإنسان والتي قد تزاحمها أو تقترن بها كرامات ومصالح أخرى للمجتمع الإنساني بشكل عام أو إحدى المقامات العالية في الدار الآخرة، كما في الذلة للوالدين أو المؤمنين، أو لولي الأمر الواجب الطاعة. وقد أشار الإمام الحسين (عليه السلام) في كلامه إلى هذه الحقيقة يوم عاشوراء عندما قال: «الموت خير من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار».

