ماذا حقق الإمام الحسين (عليه السلام) من ثورته العظيمة؟

إيمانيات

إنّ ما أراده الحسين (عليه السلام) من ثورته قد حقّقه:

قَطَعَ الطريق نهائياً على الانقلابيين ضدّ الإسلام من منافقي قريش ومَن وراءهم من بقايا يهود الجزيرة.

أرغم الملوك على أن يهادنوا الإسلام ويتركوا التعرّض لكيانه ويكتفوا بالمحافظة على ملكهم، ويتركوا للإسلام التفاعل ضمن المجتمع، فأمّن الحدَّ الأدنى لديمومة الإسلام كعقيدةٍ وأخلاق وتشريع وما نتج عن ذلك من ثقافةٍ لا يخفى أثرها على العالم الماضي والحاضر.

عادَ بلورةَ وتكوين خطّ الإسلام الرسالي السليم الأمين على كلَّ قيم الإسلام ورموزه وأهدافه ليسير في ثنايا ذلك المجتمع، ويحافظ على الصورة الأصيلة لرسالة الرسول العظيم (صلى الله عليه وآله وسلم) عبر العصور.

وإنّ أصحاب الحسين (عليه السلام) كانوا على بيّنةٍ من كلّ ذلك وساروا معه خطوةً خطوة من البداية إلى النهاية، البداية التي بدأت بحرّية الإنسان في ذاته بإيمانه بالله حقّ الإيمان، ومرّت بتحرره من موبقات ومثقلات مجتمعه الفائقة الشدّة، وانتهت بمواجهة الأُمّة كلّها. لكي تُسطّر أكبر ملحمةٍ عرفها التأريخ من ملاحم الشهادة والتضحية في سبيل الحقّ، حقق فيها الحسين العظيم أكبر قدرٍ من الإنجاز في معركةٍ كان اختلالُ القُوى فيها لصالح العدوّ أكبر منه في أي حربٍ عرفها الزمان؛ فنقش الحسين ومَن معه هكذا على جبين الزمن صورة الإنسان المؤمن، الإنسان القرآني، إنسان المدرسة المحمّدية، الإنسان الأصيل.

تلك الصورة هي صورة الإنسان المؤمن التي نستقرئها من كتاب الله تعالى وسنّة رسوله العظيم وآل بيته، قد تجلّت في أصحاب وأهل بيت الحسين تجلياً كاملاً، فكان كلّ واحد منهم حسيناً مصغراً.. لكن صورة الحسين العظيم حَجَبَتْ - لعظمتها - صورة أصحابه، لأنّها في واقعها تتجاوز ذلك الحدّ إلى مرتبة واقع كونه الإمام والوصيّ على ميراث الإسلام بعد أخيه وأبيه عن جدّه ميراث الإسلام بعد أخيه وأبيه عن جدّه محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم)، إلى واقع كونه في شخصيته وخصوصياته المُفْصِح عن حقيقة الإسلام ومضمون القرآن، فما أعجزنا عن أن نُحيط، مهما بلغ بنا الكلام عن تلك الشخصية، بكلّ جوانبها امتداداً وعمقاً.

