ملك بوتان وعمار الحكيم اطمأنا على صحة سمو الأمير

أول النهار

تلقى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من سماحة السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني بجمهورية العراق الشقيق اطمأن خلاله على صحة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سائلا المولى تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل وبموفور الصحة.

وقد أعرب سمو نائب الأمير ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء.

وتلقى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رسالة من الملك الرابع لمملكة بوتان الصديقة جغمي سنغي وانغتشوك اطمأن خلالها على صحة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية.هذا وقد بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية له أعرب فيها عن شكره على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق التمنيات راجيا سموه له موفور الصحة والعافية.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجارين المزدوجين اللذين وقعا في جنوب الفلبين وأسفرا عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين متمنيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية إلى الرئيس لويس لا كال بو رئيس جمهورية الأوروغواي الصديقة عبر فيها سموه عن تهاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتهاني سموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية إلى الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا عبر فيها سموه عن تهاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتهاني سموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

