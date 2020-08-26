الناصر تابع إجراءات البعثات الدبلوماسية بالخارج

أول النهار

تسلم وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة بلجيكا لدى الكويت السفير ليو بيترز وذلك خلال اللقاء الذي تم ظهر أمس الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية حيث تمنى للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من النمو والازدهار.

وتسلم وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية العراق لدى الكويت السفير المنهل حسين الصافي وذلك خلال اللقاء الذي تم ظهر أمس الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية حيث تمنى الشيخ أحمد الناصر للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين المزيد من النمو والازدهار.

حضر اللقاءين نائب وزير الخارجية السفير خالد سليمان الجار الله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري عجران العجران ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد عبدالرحمن الشريم وعددا من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

من جهة أخرى، عقد وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر وبحضور نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله صباح أمس في ديوان عام وزارة الخارجية اجتماعا مع مساعدي وزير الخارجية وذلك لمتابعة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الخارجية وجميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الكويتية في الخارج تجاه مواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) واستعراض آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانب آخر، استقبل وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر في مقر ديوان عام وزارة الخارجية رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع مصر أحمد سعود الشمري وعدداً من أعضاء الهيئة الإدارية. وجدد الشيخ أحمد الناصر الأهمية التي توليها الوزارة حيال مساهمة اتحادات الطلبة في الخارج في نشر التوعية لأبناء الكويت الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج ولاسيما تجاه تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مشيدا بالجهود التي تقوم بها الاتحادات الكويتية في هذا الإطار. كما حث الشيخ أحمد الناصر على أهمية تعاونهم مع البعثات الدبلوماسية الكويتية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الدولة وتعزيزها للرقابة الصحية واتباعها للضوابط اللازمة لمواجهة هذه الكارثة الصحية حفاظا على أمنهم وسلامتهم. كما استقبل وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل حيث جدد الشيخ أحمد الناصر الإشادة بجهود ومساهمات جمعية المهندسين تجاه دعم الجهات المعنية بالدولة نحو مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) مثمنا الأعمال الوطنية التي اضطلعت بها الجمعية في هذا الإطار.

حضر اللقاءين نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد عبدالرحمن الشريم.

