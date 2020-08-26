أنس الصالح.. دربه خضر

الأولى

خيمت أجواء تجديد الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح على اروقة مجلس الأمة امس حيث أشارت «التطمينات» الى ترجيح كفة الوزير الصالح في جلسة التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة للبرلمان اليوم.

الى ذلك، تتجه الانظار نحو تزايد الاستجوابات الموجهة الى اعضاء الحكومة وفي مقدمتهم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ووزير الداخلية انس الصالح بالاضافة الى وزيري المالية والتربية.

النائب محمد هايف هدد بتقديم استجواب جديد الى وزير الداخلية، وقال: لن نتخلى عن مساءلة وزير الداخلية سياسيا في المحاور الخطيرة التي لم يتضمنها الاستجواب الحالي وسنتقدم بذلك إذا لم يستقل أو تطرح فيه الثقة ولا عبرة بما تبثه بعض وسائل الإعلام وتضليلها الشارع بتحويل فساد الوزير وعدم تطبيقه القانون إلى فساد الأسرة للتغطية عليه وحمايته.

بدوره، وجه النائب الحميدي السبيعي كلمة الى سمو رئيس مجلس الوزراء فقال: حكومتكم كسابقاتها لا تخطيط، ‏ولا مكافحة فساد ولا ملاحقة مفسدين ولا محاسبة مسؤولين، ولا حماية للحقوق والحريات، مضيفا: بعد 8 أشهر عمل وبعد بيانكم بتشكيل 4 لجان قبل أيام من فض دور الانعقاد يتضح بما لا يدع مجالاً للشك انها حكومة كسابقاتها.

واثنى النائب رياض العدساني على بيان مجلس الوزراء أمس بسحب الوثيقة الاقتصادية وإعادة صياغتها من قبل فريق مختص معتبرا ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح. واكد انه سيتابع جميع الاجراءات التي يفترض ان تبتعد عن المساس بجيوب المواطنين وحقوقهم المكتسبة ورواتبهم التي كانت واردة في وثيقة «الدمار الاقتصادي».

وقال العدساني إن قرار مجلس الوزراء في الاتجاه الصحيح فلا نقبل معالجة الخلل عن طريق جيوب المواطنين بل من خلال وقف الهدر ومحاربة الفساد. واضاف ان مجلس الوزراء اكد ان الوثيقة ليست مجرد أفكار بل هي قرارات والآن تم تجميدها لمزيد من الدراسة، مشددا على أن جيب المواطن خط أحمر لا يقبل احد المساس به أو الاقتراب منه.

وفي سياق آخر، أفاد العدساني بانه وافق في اجتماع لجنة الميزانيات البرلمانية على الحسابات الختامية وذلك لتوريد الأرباح المحتجزة لخزينة الدولة مع الأخذ بالاعتبار معالجة جميع الملاحظات والمخالفات التي سجلت من قبل الجهات الرقابية.

وقال: إن هناك أرباحا محتجزة عند الميزانيات المستقلة والجهات التابعة للدولة يفترض توريدها إلى خزينة الدولة وتعزيز الاحتياط العام مؤكدا أنه وافق فقط على الحسابات الختامية للميزانيات ذات الطابع المستقل.