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ترؤس سمو رئيس الحكومة اللجنة العليا تأكيد على العزم والحسم وبسط سلطة القانون

تشريعات جديدة للضغط على الفساد


جاء قرار مجلس الوزراء امس الاول بتشكيل لجنة عليا لمتابعة اجراءات مكافحة الفساد برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ليؤكد ما كانت النهار قد انفردت بنشره يوم 21 اغسطس الحالي تحت عنوان لجان حكومية عليا لكشف الفساد ميدانيا، وتضم اللجنة العليا ممثلين عن كل الجهات الرقابية في الدولة وجاء قرار سمو رئيس الوزراء بترؤس اللجنة ليؤكد على حرص سموه على ضمان متابعة جميع القضايا والتأكد من تطبيق القانون بحزم على جميع من تثبت ادانتهم دون النظر الى اسمائهم او مناصبهم.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر معنية لـ النهار ان الحكومة والمجلس بصدد تكثيف اجتماعاتها خلال المرحلة المقبلة، لصياغة عدد من التشريعات الجديدة، وتعديل اخرى قديمة تستهدف ردع ومكافحة الفساد وقطع يد المتلاعبين. ولفتت الى ان الجهات الرقابية تفتش حاليا عن اي ثغرات قد تكون بوابة للهدر والفساد، كما يتم التشدد مع موظفي الحكومة الذين ترتب على اهمالهم ضرر للمال العام، وتصنيف هذا الاهمال جريمة، كما تتم مراجعة وتعزيز آليات المساءلة ومحاصرة جميع جوانب الفساد والهدر. وبينت المصادر ان مواجهة الفساد المالي والاداري وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية، يمثل ركنا رئيسا لتحسين وتطوير التصنيف الائتماني للكويت وتحسين اداء المؤشرات المالية.


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