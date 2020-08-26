الحزم تجاه الفساد رفع البورصة مليار دينار

الأولى

دفعت الأسهم القيادية البورصة للصعود، حيث بلغ إجمالي مكاسبها السوقية الرأسمالية ما يقارب مليار دينار في جلستين متتاليتين، متجاوزة حاجز 30 مليار دينار مقابل 29 ملياراً بنهاية تداولات الأحد الماضي. (طالع ص09) وأشار محللون لـ«النهار» إلى أن القرارات الاقتصادية الايجابية لمجلس الوزراء، والتي عكست التوجهات الواردة في خطاب سمو نائب الأمير ولي العهد، قد انعكست ايجاباً على أداء السوق وعززت ثقة المستثمرين في أداء البورصة، فضلاً عن الانتعاش التاريخي الذي شهدته البورصات الأميركية بعد الإعلان عن قرب التوصل للقاح فيروس «كورونا». وتم تداول 268.57 مليون سهم خلال جلسة أمس، لعدد 117 شركة عبر 11.1 ألف صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 58.6 مليون دينار، لترتفع السيولة خلال هذه الجلسة بنحو 55 % مقارنة مع جلسة الاثنين، التي بلغت فيها 37.8 مليون دينار، كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 53.2 %.