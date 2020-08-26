قمة عمَّان الثلاثية: السلام بقيام دولة فلسطين

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عمان - الوكالات: عقدت في العاصمة الأردنية عمان امس القمة الثلاثية المصرية العراقية الاردنية في دورتها الثالثة لتعزيز التشاور السياسي والأمني من اجل تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث والتصدي للتحديات الاقليمية غير المسبوقة وتنسيق الحرب على الارهاب وبحث الملفات الاقليمية لاسيما القضية الفلسطينية التي توافق القادة الثلاثة على انها قضية العرب المركزية مشددين على ان السلام لم يتحقق قبل انهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين.

وقال الملك عبدالله الثاني في افتتاح القمة التي جمعته الى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مطار الملكة علياء الدولي بعمان «نحن باستمرار مع حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال الاسرائيلي ويؤدّي الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة».

واضاف ان «الأحداث المتسارعة في منطقتنا والتدخل من بعض الأطراف الخارجية تستدعي التنسيق الوثيق والعمل المشترك». مشيرا الى ان «موضوع الأمن الغذائي سيكون اكبر تحدّ في عام 2021 ويستدعي توحيد جهودنا والتفكير بحلول خارج الصندوق».

من جهته قال الكاظمي في كلمته بالقمة «نُجدّد التأكيد على موقف العراق الثابت بدعم القضيّة الفلسطينيّة، وحقّ الشعب الفلسطينيّ في اقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف». واضاف ان «منطقتنا ليست بحاجة الى حروب، وصراعات جديدة، بل بحاجة لأن نقف جميعا مع بعضنا، ونعمل من اجل تحقيق ما تصبو اليه شعوبنا من امن واستقرار وتنمية وحياة افضل، وأن نعمل لصنع السلام».

وشدد الكاظمي على ان بلاده ملتزمة برؤية استراتيجية تدعم استقرار المنطقة وخلق فرصة التهدئة وقال ان العراق يريد اقامة علاقات متوازنة مع كل دول الجوار، ويولي اهمّية لحماية سيادته وأمنه واستقراره.

بدوره صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي ان الزعماء الثلاثة بحثوا اوجه تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري «وذلك بهدف تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة».

وقال راضي ان السيسي اكد خلال القمة على استعداد مصر لتقديم تجربتها وخبرتها في كل المجالات للأردن والعراق وكذلك اقامة مشروعات تنموية مشتركة محددة يتم تنفيذها وفق جدول زمني محكم يكون لها مردود مباشر وسريع على عملية التنمية والحياة المعيشية للمواطنين.

وقالت مصادر اردنية ان القادة ناقشوا اوجه التعاون والاستثمار والاقتصاد بين دولهم الى جانب بحث القضايا الاقليمية في مقدمتها القضية الفلسطينية ومكافحة الارهاب والملفين السوري والليبي كما تطرقت المحادثات الى تعزيز آليات التعاون والتنسيق بهدف الحد من انتشار وباء «كورونا» والتخفيف من آثاره الانسانية والاقتصادية.