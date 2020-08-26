السودان وإسرائيل.. تطبيع جوي

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الخرطوم - القدس المحتلة - الوكالات: اجرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، امس زيارة الى السودان قادما من اسرائيل على متن اول رحلة رسمية مباشرة بين تل ابيب والخرطوم، ضمن جولة في الشرق الأوسط وسط انباء عن مخطط اميركي لعقد مؤتمر سلام اقليمي.

وكتب بومبيو على تويتر قائلا يسعدني ان اعلن اننا على متن اول رحلة رسمية دون توقف من اسرائيل الى السودان. والتقى بومبيو كلا من رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبدالفتاح البرهان. والزيارة هي الأولى لوزير خارجية اميركي الى السودان منذ عام 2004، وتأتي في وقت تشهد تطورا ملحوظا في العلاقات بين الخرطوم وواشنطن بعد تشكيل الحكومة المدنية في السودان.

وقالت مصادر ان المباحثات تركز على 4 ملفات مهمة وهي رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب والسلام مع اسرائيل والتعاون الأمني ومفاوضات السلام السودانية. من جهته اكد حمدوك انه اجرى محادثات مباشرة وشفافة مع بومبيو. وأضاف ان المحادثات تضمنت حذف اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للارهاب.

كما اشار في تغريدة على تويتر الى ان النقاش تناول ايضاً دعم الحكومة الأميركية للحكومة السودانية بقيادة المدنيين. وقال انه يتطلع الى خطوات ايجابية ملموسة تدعم ثورة ديسمبر. الى ذلك قالت صحيفة اسرائيل هايوم ان زيارة بومبيو تهدف الى محاولة صياغة اتفاق من حيث المبدأ من قبل دول المنطقة للمشاركة في مؤتمر سلام اقليمي يُعقد تحت رعاية اميركية ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي كبير وصفته بمطلع على اتصالات بومبيو قوله انه بالاضافة الى اسرائيل والامارات العربية المتحدة، تلقى الأميركيون تعهدا من دول اخرى في المنطقة بأنها سترسل ممثلين كباراً الى المؤتمر.